Україна майже у 15 разів наростила експорт свіжої яловичини

Україна за дев'ять місяців 2026 року майже у 15 разів наростила експорт свіжої та охолодженої яловичини, а виручка від її продажу за кордон збільшилася майже у 20 разів. Подальші можливості для експортерів створює скорочення поголів'я великої рогатої худоби у Бразилії, США та Китаї, яке підтримує високі світові ціни на м'ясо.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані АВМ.

За січень–вересень Україна експортувала 3,55 тис. тонн свіжої або охолодженої яловичини на $28,52 млн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року фізичні обсяги поставок зросли майже у 15 разів, а валютна виручка — майже у 20 разів.

Лише у вересні за кордон поставили 515 тонн свіжої яловичини. Це на 9% більше, ніж у серпні, та на 395% більше, ніж у вересні минулого року. Виручка сягнула $4,15 млн, збільшившись відповідно на 5% та 568%.

У вересні українську свіжу та охолоджену яловичину постачали до Туреччини, Грузії, Молдови та на Маршаллові острови.

Експорт мороженої яловичини також зростає

За дев'ять місяців Україна експортувала 14,39 тис. тонн мороженої яловичини — на 4% більше у річному вимірі. Виручка від цих поставок збільшилася на 15% — до $65,35 млн.

У вересні експорт становив 1,64 тис. тонн, що на 10% менше, ніж у серпні, але на 40,2% більше порівняно з вереснем 2025 року. Виручка сягнула $7,78 млн.

Україна постачала морожену яловичину до 16 країн Європи та Азії. Найбільшу виручку забезпечили поставки до Азербайджану, Узбекистану, Китаю, Грузії та Казахстану.

Зростає й експорт живої худоби. За січень–вересень Україна поставила за кордон 14,65 тис. тонн великої рогатої худоби живою вагою — на 10,3% більше, ніж торік. Виручка збільшилася на 21% — до $35,25 млн.

Світова пропозиція яловичини скорочується

Додаткові можливості для українських постачальників створює ситуація на світовому ринку. Бразилія, США та Китай, на які разом припадає понад половина глобального виробництва яловичини, скорочують поголів'я худоби.

У США на пропозицію впливають багаторічні посухи та високі виробничі витрати. У Бразилії фермери залишають більше самок для відновлення поголів'я замість забою, що тимчасово зменшує обсяги м'яса на ринку.

Особливо відчутним дефіцит є у Китаї — найбільшого світового споживача та імпортера яловичини. Скорочення власного виробництва та доступних обсягів імпорту підтримує зростання цін.

Швидко збільшити пропозицію на цьому ринку складно, оскільки від рішення фермера розширити стадо до появи додаткової худоби для забою може минути кілька років.

Нагадаємо, за січень–серпень Україна вже у 25 разів наростила експорт свіжої яловичини порівняно з аналогічним періодом 2025 року — до 3,04 тис. тонн.