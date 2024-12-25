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Украина получила от ЕС €150 млн: на что направят средства

ЕС, Евросоюз
Украина получила от ЕС €150 млн

Европейский Союз направил в специальный фонд государственного бюджета Украины 150 млн евро в форме гранта.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

На что направят грант от ЕС

Как сообщает ведомство, средства транша будут направлены на:

  • обеспечение бесплатным питанием детей 1-4 классов – 65 млн евро;
  • восстановление портовой инфраструктуры – 50 млн евро;
  • поддержку бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции и доступа производителей сельскохозяйственной продукции к финансированию – 20 млн евро;
  • восстановление критически важных объектов, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ, в том числе транспортной инфраструктуры, критических и коммунальных объектов, коммунальных услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений – 15 млн евро.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, правительство Украины продолжает поддерживать усилия по восстановлению, чтобы обеспечить комфортные условия жизни для украинцев, поддержать бизнес и, как результат, восстановление экономики Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что это второй транш в рамках соглашения между Украиной и ЕС о поддержке быстрого восстановления, которое предусматривает предоставление нашему государству 300 млн евро.

Первый транш в размере 150 млн евро Украина получила в декабре 2023 года.

Напомним, 18 декабря Украина получила 4,1 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility. Это уже второй регулярный платеж, выделенный в рамках этой инициативы.

Автор:
Ольга Колесниченко