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Україна отримала від ЄС €150 млн: на що спрямують кошти

ЄС, Євросоюз
Україна отримала від ЄС €150 млн

Європейський Союз спрямував до спеціального фонду державного бюджету України 150 млн євро у формі гранту.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

На що спрямують грант від ЄС

Як повідомляє відомство, кошти траншу буде спрямовано на:

  • забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів – 65 млн євро; 
  • відновлення портової інфраструктури – 50 млн євро; 
  • підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції та доступу виробників сільськогосподарської продукції до фінансування – 20 млн євро; 
  •  відновлення критично важливих об'єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ, зокрема транспортної інфраструктури, критичних та комунальних об'єктів, комунальних послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень – 15 млн євро.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, уряд України продовжує підтримувати зусилля з відновлення, щоб забезпечити комфортні умови життя для українців, підтримати бізнес та, як результат, відновлення економіки України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що це другий транш у межах угоди між Україною та ЄС щодо підтримки швидкого відновлення, яка передбачає надання нашій державі 300 млн євро.

Перший транш у розмірі 150 млн євро Україна отримала у грудні 2023 року.

Нагадаємо, 18 грудня Україна отримала 4,1 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Це вже другий регулярний платіж, виділений в межах цієї ініціативи.

Автор:
Ольга Колесніченко