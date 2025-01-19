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Украина получила от Словении три машины для гуманитарного разминирования
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям получила три пиротехнических машины для разминирования легкого типа "Казак ПМ-Л", приобретенные за средства, выделенные правительством Словении в рамках инициативы United24.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Сертификаты на получение техники главе ГСЧС Андрею Данику передала министерша иностранных и европейских дел Словении Таня Файон во время своего рабочего визита в Украину.
Согласно сообщению, это уже вторая передача техники, закупленной за средства, предоставленные Словенией. В октябре 2024 года ГСЧС получила два тягача для перевозки машин разминирования.
Соглашение о выделении 1,5 миллионов евро для гуманитарной помощи в сфере разминирования правительства Украины и Республики Словения подписали в декабре 2023 года. Она вступила в силу 3 июля 2024 г. после завершения необходимых внутригосударственных процедур.
Тендер на закупку трех пиротехнических машин был проведен в сентябре 2024 года. Стоимость составила около 38 миллионов гривен, что на 3,6 миллиона дешевле стартовой цены.
Машины такого класса используются ГСЧС для безопасной транспортировки мин и других взрывоопасных предметов.
Даник добавил, что уже завтра все три автомобиля отправятся в зону выполнения оперативных задач.
В ведомстве напомнили, что Министерство экономики Украины является распорядителем счета United24 для гуманитарного разминирования. С мая 2023 года на счет поступило более 190 миллионов гривен. Распределение средств осуществляет комиссия при Минэкономики.
Добавим, с начала крупномасштабной войны саперы возобновили использование 35 тысяч. кв. км украинской территории.
С начала 2024 г. получили в использование более 255 тысяч гектаров обследованных и очищенных саперами сельскохозяйственных земель, из них в ноябре — почти 25 тысяч гектаров. Из них около 17 тыс. кв. км были разминированы.