Україна отримала від Словенії три машини для гуманітарного розмінування

Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала три піротехнічні машини для розмінування легкого типу "Козак ПМ-Л", придбані за кошти, виділені урядом Словенії в межах ініціативи United24.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Сертифікати на отримання техніки голові ДСНС Андрію Данику передала міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон під час свого робочого візиту до України.

Згідно з повідомленням, це вже друга передача техніки, закупленої за кошти, надані Словенією. У жовтні 2024 року ДСНС отримала два тягачі для перевезення машин розмінування.

Угоду про виділення 1,5 мільйона євро для гуманітарної допомоги у сфері розмінування уряди України та Республіки Словенія підписали у грудні 2023 року. Вона набула чинності 3 липня 2024 року після завершення необхідних внутрішньодержавних процедур.

Тендер на закупівлю трьох піротехнічних машин було проведено у вересні 2024 року. Вартість склала близько 38 мільйонів гривень, що на 3,6 мільйона дешевше за стартову ціну.

Машини такого класу використовуються ДСНС для безпечного транспортування мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Даник додав, що вже завтра всі три автівки вирушать у зону виконання оперативних завдань.

У відомстві нагадали, що Міністерство економіки України є розпорядником рахунку United24 для гуманітарного розмінування. З травня 2023 року на рахунок надійшло понад 190 мільйонів гривень. Розподіл коштів здійснює комісія при Мінекономіки.

Додамо, з початку великомасштабної війни сапери відновили використання 35 тис. кв. км української території.

З початку 2024 року отримали у використання понад 255 тисяч гектарів обстежених та очищених саперами сільськогосподарських земель, із них у листопаді - майже 25 тисяч гектарів. З них близько 17 тис. кв. км були розміновані.