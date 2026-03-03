Украина получит газовое оборудование из Нидерландов: демонтаж уже начат

Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Нидерланды передадут Украине выведенное из эксплуатации газовое оборудование. Украинские и нидерландские специалисты уже приступили к демонтажу оборудования.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Энергетическая помощь Украине

Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел разговор с министром внешней торговли и развития сотрудничества Нидерланды Сердом Сердсмой.

Главы министерств обсудили приоритеты Украины в укреплении энергетического сектора. Шмигаль поблагодарил Нидерландов за поставку трансформаторов, генераторов, а также выведенного из эксплуатации газового оборудования. Стороны также скоординировали дальнейшие шаги сотрудничества.

Первый вице-премьер-министр сообщил, что украинские и нидерландские эксперты уже приступили к совместному демонтажу энергетического оборудования на территории Нидерландов. Ожидается, что работы будут завершены к середине марта, после чего оборудование будет отправлено в Украину.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам диверсификации путей поставок газа. Также Шмигаль отметил постоянную поддержку Украины со стороны Нидерландов, в частности, предоставление энергетического оборудования на сумму $30,5 млн и объявление дополнительного взноса в Фонд поддержки энергетики в размере 35 млн евро.

Заметим, за период с 26 января по 10 февраля в страну поступило более 560 единиц критически важного энергетического оборудование от широкой коалиции государств и международных организаций

Раньше Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.