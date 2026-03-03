Україна отримає газове обладнання з Нідерландів: демонтаж уже розпочато

Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що Нідерланди передадуть Україні виведене з експлуатації газове обладнання. Українські та нідерландські фахівці вже розпочали демонтаж устаткування.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

Енергетична допомога Україні

Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики України Денис Шмигаль провів розмову з міністром зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерланди Сьордом Сьордсмою.

Очільники міністерств обговорили пріоритети України у зміцненні енергетичного сектору. Шмигаль подякував Нідерландам за постачання трансформаторів, генераторів, а також виведеного з експлуатації газового обладнання. Сторони також скоординували подальші кроки співпраці.

Перший віцепрем’єр-міністр повідомив, що українські та нідерландські експерти вже розпочали спільний демонтаж енергетичного обладнання на території Нідерландів. Очікується, що роботи будуть завершені до середини березня, після чого устаткування буде відправлено в Україну.

Окрему увагу сторони приділили питанням диверсифікації шляхів постачання газу. Також Шмигаль відзначив постійну підтримку України з боку Нідерландів, зокрема надання енергетичного обладнання на суму $30,5 млн та оголошення додаткового внеску до Фонду підтримки енергетики у розмірі 35 млн євро.

Зауважимо, за період з 26 січня по 10 лютого до країни надійшло понад 560 одиниць критично важливого енергетичного обладнання від широкої коаліції держав та міжнародних організацій.

Раніше Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.