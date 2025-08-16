Украина получит новые маршруты для импорта газа "Вертикальным коридором"

Независимый оператор газотранспортной сети ICGB (Interconnector Greece Bulgaria) в партнерстве с операторами из Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины готовится запустить два новых совместных межгосударственных маршрута — Route 2 и Route 3.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ExPro.

Это станет важным шагом в рамках инициативы "Вертикальный коридор", призванной увеличить объемы транспортировки природного газа в Украину.

Детали новых маршрутов

Route 2 начинается на LNG-терминале Alexandrupolis в Греции и проходит через Болгарию, Румынию и Молдову в Украину. Этот маршрут обеспечит прямой доступ к сжиженному природному газу (LNG).

Route 3 начинается на соединении трубопроводов TAP и IGB и дальше идет по тому же пути, что и Route 2, в Украину.

Эти маршруты усилят роль ICGB как ключевой артерии, соединяющей южные источники поставок с рынками Юго-Восточной Европы, Украины и Молдовы.

Все операторы согласились на 25% скидку от стандартного месячного тарифа, а ICGB и "Оператор ГТС Украины" предоставили самую высокую в регионе скидку - 46%. Предложение будет реализовываться через единый аукцион по фиксированной цене.

По данным ExPro Daily Gas, поставки природного газа в Украину по Route 1 начались в июле 2025 года. За первые две недели августа объемы импорта выросли до 416 тыс. куб. м в день. Всего за июль и первую половину августа было транспортировано более 10 млн. куб. м газа.

Для полноценного запуска новых маршрутов Route 2 и Route 3 еще необходимо одобрение регуляторов стран, через которые они будут проходить.

Отметим, "Вертикальный коридор" - это стратегический проект, объединяющий газотранспортные системы (ГТС) стран Центральной и Юго-Восточной Европы для создания нового маршрута поставки природного газа.

19 января 2024 года Украина стала седьмой страной Европы, официально подписавшей меморандум о сотрудничестве с целью создание газового "Вертикального коридора ". В этот коридор входят операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии и Республики Молдова.