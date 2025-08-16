Україна отримає нові маршрути для імпорту газу "Вертикальним коридором"

Незалежний оператор газотранспортної мережі ICGB (Interconnector Greece Bulgaria) у партнерстві з операторами з Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України готується запустити два нові спільні міждержавні маршрути — Route 2 та Route 3.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ExPro.

Це стане важливим кроком у рамках ініціативи "Вертикальний коридор", що покликана збільшити обсяги транспортування природного газу до України.

Деталі нових маршрутів

Route 2 починається на LNG-терміналі Alexandrupolis у Греції та проходить через Болгарію, Румунію та Молдову до України. Цей маршрут забезпечить прямий доступ до зрідженого природного газу (LNG).

Route 3 починається на з’єднанні трубопроводів TAP та IGB і далі йде тим самим шляхом, що й Route 2, до України.

Ці маршрути посилять роль ICGB як ключової артерії, що з’єднує південні джерела постачання з ринками Південно-Східної Європи, України та Молдови.

Усі оператори погодилися на 25% знижку від стандартного місячного тарифу, а ICGB та "Оператор ГТС України" надали найвищу в регіоні знижку — 46%. Пропозиція буде реалізовуватися через єдиний аукціон з фіксованою ціною.

За даними ExPro Daily Gas, постачання природного газу до України по Route 1 розпочалося в липні 2025 року. Протягом перших двох тижнів серпня обсяги імпорту зросли до 416 тис. куб. м на добу. Загалом за липень та першу половину серпня було транспортовано понад 10 млн куб. м газу.

Для повноцінного запуску нових маршрутів Route 2 та Route 3 ще потрібне схвалення регуляторів країн, через які вони проходитимуть.

Зауважимо, "Вертикальний коридор" — це стратегічний проєкт, який об'єднує газотранспортні системи (ГТС) країн Центральної та Південно-Східної Європи для створення нового маршруту постачання природного газу.

19 січня 2024 року Україна стала сьомою країною Європи яка офіційно підписала меморандум про співпрацю з метою створення газового "Вертикального коридору". До даного коридору входять оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Румунії, Угорщини, Словаччини та Республіки Молдова.