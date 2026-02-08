Запланована подія 2

Украина предлагает США совместное управление Запорожской АЭС без участия РФ

НАЭК "Энергоатом", оператор ныне оккупированной Запорожской АЭС, отверг идею совместного использования станции с Россией. Украина предлагает компромиссную модель, по которой ЗАЭС будет эксплуатироваться совместным предприятием с участием Украины и США.

Как информирует Delo.ua, об этом заявил временный исполняющий обязанности председателя правления компании Павел Ковтонюк, передает hromadske.

По его словам, только у Украины есть лицензии на все элементы ЗАЭС — от реактора до систем управления.

"То, что Россия пытается сама себе выдать какую-то лицензию, - это абсурд, потому что не имея ни проектов, ни лицензии на американское ядерное топливо... - от них это политическое решение", - пояснил Ковтонюк.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что США предлагают модель совместного управления ЗАЭС "на троих" - США, Украине и России, где американцы были бы главным менеджером. Однако украинская сторона считает такое предложение неудачным и нереалистичным.

Украина предлагает компромиссную модель: ЗАЭС будет эксплуатироваться совместным предприятием с участием только Украины и США. При этом 50% производимой электроэнергии будет оставаться в Украине, остальные 50% США будут определять самостоятельно.

Зеленский также отметил, что для безопасного функционирования станции необходимо восстановить Каховскую гидроэлектростанцию и демилитаризовать территории ЗАЭС, Энергодар и Каховской ГЭС. Он предлагает реализовать восстановление Каховской дамбы и ГЭС как общий региональный проект с аналогичной операционной структурой

Мирный план: реально ли разделить электроэнергию ЗАЭС между Украиной и Россией

Один из пунктов мирного плана предусматривает запуск крупнейшей в Европе оккупированной атомной электростанции под контролем Украины и России. Эксперты предупреждают, что техническое состояние станции и разница в энергосистемах делают этот сценарий почти нереальным.

Этот пункт уже противоречит недавней резолюции МАГАТЭ, в которой агентство Россию призвало вернуть ЗАЭС под контроль Украины. Кроме того, такой общий контроль над станцией невозможен по действующему украинскому законодательству, где у атомной станции может быть только один оператор - "Энергоатом".

Но, по мнению опрошенных Delo.ua экспертов, главная проблема реализации этого пункта не в законах или резолюциях (при наличии политической воли, их можно изменить), а именно в   технической плоскости.

Автор:
Татьяна Гойденко