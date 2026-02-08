Запланована подія 2

Україна пропонує США спільне управління Запорізькою АЕС без участі РФ

НАЕК "Енергоатом", оператор нині окупованої Запорізької АЕС, відкинув ідею спільного використання станції з Росією. Україна пропонує компромісну модель, за якою ЗАЕС експлуатуватиметься спільним підприємством за участю України та США.

Як інформує Delo.ua, про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови правління компанії Павло Ковтонюк, передає hromadske.

За його словами, лише Україна має ліцензії на всі елементи ЗАЕС — від реактора до систем управління.

"Те, що Росія намагається сама собі видати якусь ліцензію, — це абсурд, тому що не маючи ні проєктів, ні ліцензії на американське ядерне паливо… — від них це політичне рішення, — пояснив Ковтонюк.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що США пропонують модель спільного управління ЗАЕС "на трьох" — США, Україною та Росією, де американці були б головним менеджером. Проте українська сторона вважає таку пропозицію невдалою та нереалістичною.

Україна пропонує компромісну модель: ЗАЕС експлуатуватиметься спільним підприємством за участю лише України та США. При цьому 50% виробленої електроенергії залишатиметься Україні, решту 50% США визначатимуть самостійно.

Зеленський також зазначив, що для безпечного функціонування станції необхідно відновити Каховську гідроелектростанцію та демілітаризувати території ЗАЕС, міста Енергодар та Каховської ГЕС. Він пропонує реалізувати відновлення Каховської дамби та ГЕС як спільний регіональний проєкт з аналогічною операційною структурою

Мирний план: чи реально розділити електроенергію ЗАЕС між Україною та Росією

Один із пунктів мирного плану передбачає запуск найбільшої в Європі окупованої атомної електростанції під спільним контролем України та Росії. Експерти попереджають, що технічний стан станції та різниця енергосистем роблять цей сценарій майже нереальним.

Цей пункт вже суперечить нещодавній резолюції МАГАТЕ, в якій агенція Росію закликала повернути ЗАЕС під контроль України. Крім того, такий спільний контроль над станцією неможливий за діючим українським законодавством, де в атомної станції може бути лише один оператор — "Енергоатом".

Але, на думку опитаних Delo.ua експертів, головна проблема реалізації цього пункту не в законах чи резолюціях (за наявності політичної волі, їх можна змінити), а в саме в технічній площині. 

Тетяна Гойденко