Украина привлекает €1,5 млн от ЕС на внедрение Морского единственного окна

Украина продолжает реализацию проекта технической помощи Европейского Союза, который является основой внедрения в украинских портах Морского единого окна (Maritime National Single Window), который будет соответствовать европейским и международным стандартам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Проект переходит на новую фазу, которая будет реализовываться при поддержке Европейской Комиссии через Европейское агентство по безопасности на море (EMSA). Общий бюджет этой фазы составляет 1,5 млн. евро, а ее реализация продлится с 2027 по 2028 год.

Что предполагает Морское единственное окно

Морское единственное окно — это современная цифровая система, позволяющая судоходным компаниям и морским агентам предоставлять всю необходимую информацию о судомерах через единый электронный портал.

Цель проекта – подготовить нормативную, организационную и техническую основу для внедрения в Украине Морского единого окна, совместимого с европейским. Такая система обеспечит электронный обмен данными между судоходными компаниями, портами и государственными органами по единым европейским правилам и в будущем позволит интегрировать украинские порты в европейское цифровое пространство морских перевозок.

По словам министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника, главной задачей является внедрение системы, которая будет полностью отвечать европейским и международным требованиям и сможет интегрироваться в европейскую систему обмена данными. Он подчеркнул, что это важный шаг для цифровизации морской отрасли, упрощения процедур захода судов в украинские порты и выполнения евроинтеграционных обязательств.

Этапы реализации и интеграция DocPort

При реализации проекта будут проанализированы возможности интеграции существующих цифровых решений, в частности системы DocPort, в будущее Морское единое окно. В состав новой системы могут быть включены отдельные компоненты DocPort, которые будут отвечать требованиям законодательства ЕС и международным стандартам.

В рамках проекта предусмотрено проведение следующих работ:

Анализ действующей системы: комплексное исследование процедуры оформления судов в портах Украины.

Модель управления: определение оптимальной модели управления будущим единственным Морским окном, распределение полномочий между всеми государственными органами и оценка роли имеющихся цифровых решений (в частности системы DocPort).

Гармонизация законодательства: подготовка комплексного закона о Морском единственном окне, необходимых подзаконных актов, национального словаря данных и рекомендаций по поэтапному внедрению системы.

Напомним, ранее Международная морская организация приступила к реализации проекта "IMO for Ukraine". направленного на помощь Украине в модернизации портов. Украинская делегация во главе с замминистра Андреем Кашубой приняла участие в ряде мероприятий организации.