Україна залучає €1,5 млн від ЄС на впровадження Морського єдиного вікна

Україна продовжує реалізацію проєкту технічної допомоги Європейського Союзу, який є основою для впровадження в українських портах Морського єдиного вікна (Maritime National Single Window), що відповідатиме європейським та міжнародним стандартам.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Проєкт переходить на нову фазу, яка реалізовуватиметься за підтримки Європейської Комісії через Європейське агентство з безпеки на морі (EMSA). Загальний бюджет цієї фази становить 1,5 млн євро, а її реалізація триватиме з 2027 по 2028 рік.

Що передбачає Морське єдине вікно

Морське єдине вікно — це сучасна цифрова система, яка дозволяє судноплавним компаніям та морським агентам подавати всю необхідну інформацію про суднозаходи через єдиний електронний портал.

Проєкт має на меті підготувати нормативну, організаційну та технічну основу для впровадження в Україні Морського єдиного вікна, сумісного з європейським. Така система забезпечить електронний обмін даними між судноплавними компаніями, портами та державними органами за єдиними європейськими правилами і в майбутньому дозволить інтегрувати українські порти до європейського цифрового простору морських перевезень.

За словами міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника, головним завданням є впровадження системи, яка повністю відповідатиме європейським і міжнародним вимогам та зможе інтегруватися до європейської системи обміну даними. Він наголосив, що це важливий крок для цифровізації морської галузі, спрощення процедур заходу суден до українських портів і виконання євроінтеграційних зобов'язань.

Етапи реалізації та інтеграція DocPort

Під час реалізації проєкту буде проаналізовано можливості інтеграції наявних цифрових рішень, зокрема системи DocPort, до майбутнього Морського єдиного вікна. До складу нової системи можуть увійти окремі компоненти DocPort, які відповідатимуть вимогам законодавства ЄС та міжнародним стандартам.

У межах проєкту передбачено проведення таких робіт:

Аналіз чинної системи: комплексне дослідження процедури оформлення суден в українських портах.

Модель управління: визначення оптимальної моделі управління майбутнім Морським єдиним вікном, розподіл повноважень між усіма державними органами та оцінка ролі наявних цифрових рішень (зокрема системи DocPort).

Гармонізація законодавства: підготовка комплексного закону про Морське єдине вікно, необхідних підзаконних актів, національного словника даних та рекомендацій щодо поетапного впровадження системи.

Нагадаємо, раніше Міжнародна морська організація розпочала реалізацію проєкту "IMO for Ukraine". спрямованого на допомогу Україні в модернізації портів. Українська делегація на чолі з заступником міністра Андрієм Кашубою взяла участь у низці заходів організації.