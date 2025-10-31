Запланована подія 2

Дата публикации
Читати українською

Украина синхронизирует законодательство с европейскими нормами по упаковке и отходам

30 октября Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования провел шестую и завершающую онлайн-встречу по разработке консолидированной редакции законопроекта о упаковке и отходах упаковки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ВР.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции и собрало около 50 участников — представителей местного самоуправления, бизнеса и общественных организаций.

Главной темой обсуждения была расширенная ответственность производителя, организация расширенной ответственности производителя (ОРВВ) и концепция внедрения депозитно-возвратной системы для Украины.

Участники анализировали подходы к законодательному регулированию, правовой статус ОРВИ, специфику их работы в рамках законопроекта, а также соотношение депозитной системы с расширенной ответственностью производителя.

Встреча организована Комитетом по сотрудничеству с ОО "Прагма" в рамках проекта "Единение для общества", который реализует ИСАР Единение при финансовой поддержке Европейского Союза. В ходе обсуждения были определены ключевые направления, позволяющие законодательству Украины соответствовать стандартам ЕС в сфере обращения с упаковкой и отходами.

Заметим, из-за большого количества работающих без контроля стихийных свалок в Киевской области запускают новую политику в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. Киевская область должна стать экспериментальным регионом в этой области.

Напомним, еще в сентябре 2023 года Кабинет министров на заседании одобрил законопроект об упаковке и отходах упаковки, который, в частности, вводит расширенную ответственность производителей за дальнейшую долю упаковки товара.

Автор:
Татьяна Гойденко