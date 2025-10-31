- Категорія
Україна синхронізує законодавство з європейськими нормами щодо упаковки та відходів
30 жовтня Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування провів шосту та завершальну онлайн-зустріч щодо напрацювання консолідованої редакції законопроєкту про паковання та відходи паковання.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ВР.
Захід відбувся у форматі відеоконференції та зібрав близько 50 учасників — представників місцевого самоврядування, бізнесу та громадських організацій.
Головною темою обговорення була розширена відповідальність виробника, організації розширеної відповідальності виробника (ОРВВ) та концепція впровадження депозитно-поворотної системи для України.
Учасники аналізували підходи до законодавчого регулювання, правовий статус ОРВВ, специфіку їх роботи у рамках законопроєкту, а також співвідношення депозитної системи з розширеною відповідальністю виробника.
Зустріч організовано Комітетом у співпраці з ГО "Прагма" у рамках проєкту "Єднання для громади", який реалізує ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Під час обговорення було окреслено ключові напрямки, що дозволять законодавству України відповідати стандартам ЄС у сфері поводження з пакованням та відходами.
Зауважимо, через велику кількість стихійних звалищ, що працюють без контролю, у Київській області запускають нову політику у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Київська область має стати експериментальним регіоном у цій сфері.
Нагадаємо, ще у вересні 2023 року Кабінет міністрів на засіданні схвалив законопроєкт про упаковку та відходи упаковки, який, зокрема, вводить розширену відповідальність виробників за подальшу долю упаковки товару.