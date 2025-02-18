Украина в Абу-Даби представила новый бронеавтомобиль Gyurza-O2

Украинская оборонная компания UkrArmoTech представила свою новейшую разработку – броневик Gyurza-O2 – на престижной международной выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ).

Об этом говорится на странице компании Facebook.

Одним из главных преимуществ Gyurza-O2 является специализированное шасси с независимой подвеской на двойных поперечных рычагах, разработанное специально для боевой бронированной машины по заказу UkrArmoTech.

Этот бронеавтомобиль предназначен для транспортировки личного состава (10+1) и их огневой поддержки, выполнения задач по разведке и патрулированию. Машина может быть оснащена пулеметной турелью или дистанционно управляемым боевым модулем.

Бронеавтомобиль предназначен для транспортировки личного состава. Фото: UkrArmoTech

"Улучшена защита капсулы, узлов и агрегатов и, главное, экипажа на уровнях 2 и 3 по стандарту NATO STANAG 4569", – говорится в заявлении компании. ‎

Бронеавтомобиль оснащен передовой системой радиоэлектронной борьбы, системой обзора 360°, системой световой маскировки и современной фильтровентиляционной системой, защищающей личный состав от негативного воздействия химических веществ. Вооружен автоматическим боевым модулем с пулеметом M2 Browning 12.7.

Новая модель бронированного авто оборудована специально разработанным шасси. Фото: UkrArmoTech

Также отмечается, что в этом году украинские Силы обороны смогут получить сотни броневиков Gyurza-O2, оптимальных для выполнения боевых задач.

Напомним, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" отечественного производства. Комплекс может применяться, в частности, для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага.