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Україна в Абу-Дабі представила новий бронеавтомобіль Gyurza-O2

Україна в Абу-Дабі представила новий бронеавтомобіль Gyurza-O2
Україна презентувала новий броньовик власного виробництва. Фото: UkrArmoTech

Українська оборонна компанія UkrArmoTech представила свою новітню розробку - броньовик Gyurza-O2 - на престижній міжнародній виставці IDEX в Абу-Дабі (ОАЕ).

Про це йдеться на сторінці компанії в Facebook.

Однією з головних переваг Gyurza-O2 є спеціалізоване шасі з незалежною підвіскою на подвійних поперечних важелях, розроблене спеціально для бойової броньованої машини на замовлення UkrArmoTech.

Цей бронеавтомобіль призначений для транспортування особового складу (10+1) та їхньої вогневої підтримки, виконання завдань з розвідки та патрулювання. Машина може бути оснащена кулеметною туреллю або дистанційно керованим бойовим модулем.

Фото 2 — Україна в Абу-Дабі представила новий бронеавтомобіль Gyurza-O2
Бронеавтомобіль призначений для транспортування особового складу. Фото: UkrArmoTech

"Покращений захист капсули, вузлів та агрегатів і, головне, екіпажу на рівнях 2 і 3 за стандартом NATO STANAG 4569", – йдеться у заяві компанії. ‎

Бронеавтомобіль оснащений передовою системою радіоелектронної боротьби, системою огляду 360°, системою світлового маскування та сучасною фільтровентиляційною системою, яка захищає особовий склад від негативного впливу хімічних речовин. Озброєний автоматичним бойовим модулем з кулеметом M2 Browning 12.7.

Фото 3 — Україна в Абу-Дабі представила новий бронеавтомобіль Gyurza-O2
Нова модель броньованого авто обладнана спеціально розробленим шасі. Фото: UkrArmoTech

Також зазначається, що в цьому році українські Сили оборони зможуть отримати сотні броньовиків Gyurza-O2, оптимальних для виконання бойових завдань.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Додамо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" вітчизняного виробництва. Комплекс може застосовуватись, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога. 

Автор:
Тетяна Бесараб