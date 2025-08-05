Украинцы активно инвестируют в землю для сохранения капитала: какие цены на участки

Рынок земельных участков под индивидуальную застройку за первое полугодие 2025 года показал, что сектор остается устойчивым и растущим, несмотря на все трудности военного времени.

Украинцы продолжают инвестировать в землю как надежное средство сохранения капитала, особенно в условиях инфляции. Несмотря на военные и экономические вызовы, рынок не замер, сообщили в геоинформационной системе "Увекон", что отслеживает и анализирует динамику показателей на рынке недвижимости Украины.

По данным исследования за первое полугодие 2025 года, количество выставленных на продажу участков заметно увеличилось. В частности, в июне предложение выросло на 39% по сравнению с показателем в конце 2024-го.

"Это отражает возврат активности продавцов и покупателей. Одновременно, в 2024 году введено в эксплуатацию почти 9,76 млн м² нового жилья (на 21% больше, чем в 2023 году) – такой строительный бум даже в условиях войны подпитывает спрос на земельные участки вблизи городов", - объясняют в "Увеконе".

Аналитики подчеркивают, что в нынешних условиях рынок далек от перегрева, но ему присуща избирательность: лучшие локации дорожают и быстро находят новых владельцев, в то время как посредственные объекты могут долго ждать своего покупателя.

В результате ценовые тенденции в первой половине 2025 года оставались относительно стабильными, с незначительным повышением в гривневом эквиваленте и минимальными изменениями в долларах США.

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Цены на земельные участки в долларах США удерживаются на относительно высоком уровне, а в гривне продолжают медленно повышаться. Наибольший рост стоимости и количества сделок наблюдается в тех регионах, которые имеют развитую инфраструктуру и считаются относительно безопасными.

В зимние месяцы 2024/25 гг. средняя стоимость сотки земли под застройку существенно не изменялась. Тем не менее, весенние месяцы принесли незначительное повышение. В апреле средняя цена по стране составляла около $2 500 за 1 ар (100 м²) – чуть выше уровня декабря 2024 года.

В то же время в гривне наблюдался умеренный рост – с 99–104 тыс. грн/ар в конце 2024 г. до 108 тыс. грн/ар в апреле 2025 г. В первом полугодии рынок продемонстрировал относительную стабильность с колебаниями в пределах нескольких процентов.

"В долларовом эквиваленте общенациональная средняя цена сотки фактически стагнировала (колебалась около ~$2400-2500), тогда как в гривне - выросла из-за инфляционного давления", - отмечают аналитики.

В годовом измерении (март 2024 – март 2025) цены на землю под застройку даже показали прирост +13% (с 31,8 тыс. грн. до 36,1 тыс. грн. за сотку в год).

Средняя цена купли-продажи земельных участков под застройку в регионах Украины на июнь 2025 года. Инфографика: Увекон

Самая дорогая земля под застройку – в Киеве. По данным «Увекона», в июне столица удерживает лидерство со средней ценой предложения близко $11–12 тыс. за ар (свыше 500 000 грн) за счет высокой концентрации премиальных участков в черте города.

Для сравнения, в Одесской области средняя стоимость составляет примерно $5,5–5,6 тыс./ар, что делает ее вторым по дороговизне регионом Украины.

Высокие показатели также фиксируются на западе страны и в центральных областях с развитой инфраструктурой. Закарпатской области средняя цена предложений – близко $2,3–2,4 тыс. за сотку, в Львовской – ≈$2,26 тыс./ар .

Дорогими остаются участки и в Винницкой области - в пределах $2,9 тыс./ар, что превышает средний уровень даже по Киевской области (~$2,4 тыс./ар). Для Киевщины близость к столице обеспечивает высокие цены – $2,4–2,6 тыс. за сотку, в зависимости от района.

Самые низкие цены традиционно наблюдаются в северных и центральных регионах, которые менее экономически активны и страдают от близости боевых действий. Черниговской, Сумской, Полтавской областях средняя стоимость земли составляет $800–900 за ар, кое-где опускаясь ниже (самое дешевое – 14–16 тыс. грн за сотку).

К этой группе доступных регионов также относятся Кировоградская область и отдельные районы Херсонской, Николаевской областей.

"Разногласия в ценах обусловлены неравномерным развитием инфраструктуры, разной густотой населения и ситуацией безопасности. Там, где активные боевые действия или постоянная угроза обстрелов – спрос на землю минимальный, держащий цены на низком уровне", - подчеркивают в "Увекон".

Стоимость земли под постройку: что будет дальше

Во втором полугодии 2025 года ожидается, что рынок земельных участков под индивидуальное домостроение сохранит тенденции умеренного роста. Спрос на землю в относительно безопасных регионах и пригородах крупных городов будет оставаться высоким, прогнозируют "Увекон".

Дальнейшее подорожание может быть сдержанным из-за неопределенности военной ситуации и возможных колебаний курса гривны, в то же время существенного падения цен не прогнозируется. Напротив, при постепенном экономическом восстановлении и запуске государственных программ восстановления жилья, спрос может дополнительно возрасти в конце года.

В частности, государственные инициативы по восстановлению разрушенного жилья или ипотечные программы способны стимулировать покупку земли под новое строительство. Итак, базовый сценарий на вторую половину 2025 г. – стабильность или плавный рост стоимости участков, особенно в регионах, пользующихся наибольшим спросом.

В то же время, риски остаются: эскалация военных действий или макроэкономические шоки могут временно охладить рынок. В целом же земля продолжает служить привлекательным активом для сохранения капитала, поэтому интерес инвесторов и покупателей не угасает даже в неспокойные времена.

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