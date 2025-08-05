Українці активно інвестують в землю для збереження капіталу: які ціни на ділянки

Ринок земельних ділянок під індивідуальну забудову за перше півріччя 2025 року засвідчив, що сектор залишається стійким і зростаючим, попри всі труднощі воєнного часу.

Українці продовжують інвестувати в землю як у надійний засіб збереження капіталу, особливо в умовах інфляції. Попри воєнні та економічні виклики, ринок не завмер, повідомили Delo.ua в геоінформаційній системі "Увекон", що відслідковує та аналізує динаміку показників на ринку нерухомості України.

За даними дослідження за перше півріччя 2025-го, кількість виставлених на продаж ділянок помітно збільшилась. Зокрема, у червні пропозиція зросла на 39% порівняно з показником наприкінці 2024-го.

"Це відображає повернення активності продавців і покупців. Одночасно, у 2024 році введено в експлуатацію майже 9,76 млн м² нового житла (на 21% більше, ніж у 2023 році) – такий будівельний бум навіть в умовах війни підживлює попит на земельні ділянки поблизу міст", - пояснюють в "Увекон".

Аналітики наголошують, що за нинішніх умов ринок далекий від перегріву, але йому притаманна вибірковість: кращі локації дорожчають і швидко знаходять нових власників, тоді як посередні об’єкти можуть довго чекати свого покупця.

В результаті, цінові тенденції у першій половині 2025 року залишалися відносно стабільними, з незначним підвищенням в гривневому еквіваленті та мінімальними змінами в доларах США.

Скільки коштує земля під будівництво: ціни у серпні 2025-го

Ціни на земельні ділянки в доларах США утримуються на відносно високому рівні, а в гривні продовжують повільно підвищуватися. Найбільший приріст вартості та кількості угод спостерігається у тих регіонах, які мають розвинену інфраструктуру і вважаються відносно безпечними.

У зимові місяці 2024/25 рр. середня вартість сотки землі під забудову суттєво не змінювалася. Проте весняні місяці принесли незначне підвищення. У квітні середня ціна по країні становила близько $2 500 за 1 ар (100 м²) – трохи вище рівня грудня 2024 року.

Водночас у гривні спостерігалося помірне зростання – з 99–104 тис. грн/ар наприкінці 2024 р. до 108 тис. грн/ар у квітні 2025 р. Загалом у першому півріччі ринок продемонстрував відносну стабільність із коливаннями в межах кількох відсотків.

"У доларовому еквіваленті загальнонаціональна середня ціна сотки фактично стагнувала (коливалася біля ~$2400–2500), тоді як у гривні – зросла через інфляційний тиск",-наголошують аналітики.

У річному вимірі (березень 2024 – березень 2025) ціни на землю під забудову навіть показали приріст +13% (з 31,8 тис. грн до 36,1 тис. грн за соткуза рік). Це свідчить про довгострокову тенденцію до подорожчання.

Середня ціна купівлі-продажу земельних ділянок під забудову у регіонах України на червень 2025-го. Інфографіка: Увекон

Найдорожча земля під забудову – у Києві. За даними «Увекон», у червні столиця утримує лідерство із середньою ціною пропозиції близько $11–12 тис. за ар (понад 500 000 гривень) за рахунок високої концентрації преміальних ділянок у межах міста.

Для порівняння, у Одеській області середня вартість становить приблизно $5,5–5,6 тис./ар, що робить її другим за дорожнечею регіоном України.

Високі показники також фіксуються на заході країни та у центральних областях з розвиненою інфраструктурою. Зокрема у Закарпатській області середня ціна пропозицій – близько $2,3–2,4 тис. за сотку, у Львівській – ≈$2,26 тис./ар.

Дорогими залишаються ділянки і на Вінниччині – в межах $2,9 тис./ар, що перевищує середній рівень навіть по Київській області (~$2,4 тис./ар). Для Київщини близькість до столиці забезпечує високі ціни – $2,4–2,6 тис. за сотку, залежно від району.

Найнижчі ціни традиційно спостерігаються в північних та центральних регіонах, які менш економічно активні та потерпають від близькості бойових дій. Зокрема, у Чернігівській, Сумській, Полтавській областях середня вартість землі становить $800–900 за ар, подекуди опускаючись нижче (найдешевше – 14–16 тис. грн за сотку).

До цієї групи доступних регіонів також належать Кіровоградщина та окремі райони Херсонської, Миколаївської областей.

"Розбіжності у цінах обумовлені нерівномірним розвитком інфраструктури, різною густотою населення та безпековою ситуацією. Там, де активні бойові дії або постійна загроза обстрілів – попит на землю мінімальний, що тримає ціни на низькому рівні",- наголошують в "Увекон".

Вартість землі підбудівництво: що буде далі

У другому півріччі 2025 року очікується, що ринок земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво збереже тенденції помірного зростання. Попит на землю у відносно безпечних регіонах та передмістях великих міст залишатиметься високим, прогнозують в "Увекон".

Подальше подорожчання може бути стриманим через невизначеність воєнної ситуації та можливі коливання курсу гривні, водночас суттєвого падіння цін не прогнозується. Навпаки, за умови поступового економічного відновлення та запуску державних програм відбудови житла, попит може додатково зрости наприкінці року.

Зокрема державні ініціативи з відбудови зруйнованого житла чи іпотечні програми здатні стимулювати купівлю землі під нове будівництво. Тож базовий сценарій на другу половину 2025 р. – стабільність або плавне зростання вартості ділянок, особливо в регіонах, що користуються найбільшим попитом.

Водночас ризики залишаються: ескалація воєнних дій чи макроекономічні шоки можуть тимчасово охолодити ринок. Загалом же земля продовжує слугувати привабливим активом для збереження капіталу, тому інтерес інвесторів і покупців не згасає навіть у неспокійні часи.

Раніше Delo.ua писало про те, що ринок землі під будівництво активізувався по всій Україні: як це вплинуло на ціни.



