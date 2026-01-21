Украинцы из-за отключения света делают запас наличной гривны: сколько банкнот и монет в обращении

За 2025 год сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, увеличилась на 12,6% (или на 103,9 млрд. гривен) и по состоянию на 1 января 2026 года составила 926,3 млрд. гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Национального банка Украины.

По данным регулятора, в 2025 году темпы роста наличных денег в обращении несколько ускорились (за 2024 год рост составил 7,6%). Это, в частности, обусловлено дальнейшим восстановлением экономической активности, часть которой обслуживается наличным оборотом.

В то же время на увеличение объемов наличных денег в обращении также повлияли риски, связанные с ростом интенсивности атак, в том числе на энергетическую и другую инфраструктуру. Это побуждает украинцев делать определенный запас наличной гривны.

Интересные факты об обращении наличных

В НБУ отмечают, что в наличном обороте находятся 2,6 млрд банкнот на общую сумму 916,9 млрд гривен, а также 15,2 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 9,3 млрд гривен.

На одного жителя Украины на начало этого года приходилось: 64 банкноты и 193 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2025 года – 63 и 186 шт. соответственно).

Среди банкнот больше всего в обращении купюр номиналом 500 гривен, меньше всего – номиналом 50 гривен (26% и 4,6% от общего количества банкнот в обращении соответственно).

За 2025 впервые за последние годы в обращении увеличилось количество банкнот номиналами 100 и 50 гривен (на 4,5% и 6,3% соответственно по сравнению с началом года).

В то же время среди банкнот, которыми подкрепляется наличное обращение, наибольшее сокращение количества приходится на банкноты номиналом 200 гривен, количество которых в обращении в прошлом году уменьшилось на 17,6% (в том числе в результате активного замещения их банкнотами номиналом 1 000 гривен и постепенным изъятием старых).

Также существенно уменьшилось количество банкнот номиналами 10 и 5 гривен (на 10% и 8% соответственно), поскольку, как уже отмечалось, они постепенно изымаются из обращения и заменяются соответствующими монетами.

Что касается монет, то сегодня в наличном обращении находятся разменные и оборотные монеты. Оборотные монеты имеют четыре номинала: 1, 2, 5 и 10 гривен.

Из них больше всего в обращении монет номиналом 1 гривна, меньше – номиналом 10 гривен (4,6% и 2,3% от общего количества оборотных монет в обращении соответственно).

В НБУ напоминают, что с 1 октября 2025 года началось постепенное извлечение монет номиналом в 10 копеек. За 2025 год было изъято уже 3,1 млн. штук монет этого номинала. Теперь их доля от общего количества в обращении на начало года составляет 27,2%.

На разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос, в частности со стороны сферы торговли и услуг. Их доля от общего количества в обращении составляет 9,1%,

В НБУ сообщают, что динамика объемов монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста в 2025 году пришелся на монеты номиналами в 5 и 10 гривен. Их количество в обращении выросло на 21% и 29% соответственно по сравнению с началом 2025 года.

Такая тенденция связана с тем, что регулятор продолжает постепенное извлечение из обращения банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, заменяя их соответствующими монетами, способными находиться в обращении значительно дольше.

Больше всего за прошлый год в наличном обращении сократилось количество монет номиналом 25 копеек, их стало меньше на 0,1% по сравнению с началом 2025 года, что обусловлено изъятием этих неплатежных монет из обращения.

Напомним, регулятор заменяет банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца на банкноты аналогичных номиналов современного поколения.