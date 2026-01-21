Українці через відключення світла роблять запас готівкової гривні: скільки банкнот та монет в обігу

За 2025 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 12,6% (або на 103,9 млрд гривень) та станом на 1 січня 2026 року становила 926,3 млрд гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

За даними регулятора, у 2025 році темпи зростання готівки в обігу дещо пришвидшилися (за 2024 рік зростання становило 7,6%). Це, зокрема, зумовлено подальшим відновленням економічної активності, частина якої обслуговується готівковим обігом.

Водночас на збільшення обсягів готівки в обігу також вплинули ризики, пов’язані із зростанням інтенсивності атак, у тому числі на енергетичну та іншу інфраструктуру. Це спонукає українців робити певний запас готівкової гривні.

Цікаві факти про обіг готівки

У НБУ зауважують, що у готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 916,9 млрд гривень, а також 15,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 9,3 млрд гривень.

На одного жителя України на початок цього року припадало: 64 банкноти і 193 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 1 січня 2025 року – 63 та 186 шт. відповідно).

Серед банкнот найбільше в обігу купюр номіналом 500 гривень, найменше – номіналом 50 гривень (26% та 4,6% від загальної кількості банкнот в обігу відповідно).

За 2025 рік вперше за останні роки в обігу збільшилася кількість банкнот номіналами 100 та 50 гривень (на 4,5% та 6,3% відповідно порівняно з початком року).

Водночас серед банкнот, якими підкріплюється готівковий обіг, найбільше скорочення кількості припадає на банкноти номіналом 200 гривень, кількість яких в обігу торік зменшилася на 17,6% (зокрема внаслідок активного заміщення їх банкнотами номіналом 1 000 гривень та поступовим вилученням старих зразків цього номіналу з обігу).

Також суттєво зменшилася кількість банкнот номіналами 10 і 5 гривень (на 10% та 8% відповідно), оскільки, як вже зазначалося, вони поступово вилучаються з обігу і замінюються на відповідні монети.

Стосовно монет, то сьогодні в готівковому обігу перебувають розмінні та обігові монети. Обігові монети є чотирьох номіналів: 1, 2, 5 та 10 гривень.

Із них найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше – номіналом 10 гривень (4,6% та 2,3% від загальної кількості обігових монет в обігу відповідно).

В НБУ нагадують, що з 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. За 2025 рік було вилучено вже 3,1 млн штук монет цього номіналу. Наразі їх частка від загальної кількості в обігу на початок року становить 27,2%.

Натомість на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі та послуг. Їх частка від загальної кількості в обігу становить 9,1%,

В НБУ повідомляють, що динаміка обсягів монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту в 2025 році припав на монети номіналами 5 і 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 21% та 29% відповідно порівняно з початком 2025 року.

Така тенденція пов’язана з тим, що регулятор продовжує поступове вилучення з обігу банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, замінюючи їх відповідними монетами, які здатні перебувати в обігу значно довший час.

Найбільше за минулий рік у готівковому обігу скоротилася кількість монет номіналом 25 копійок, їх стало менше на 0,1% порівняно з початком 2025 року, що зумовлено вилученням цих неплатіжних монет з обігу.

Нагадаємо, регулятор замінює банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління.