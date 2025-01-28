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Украинцы установили рекорд по шерингу цифровых копий документов через "Дію"

Дія
Фото: diia.gov.ua

В декабре 2024 года украинцы воспользовались сервисом шеринга цифровых копий документов через приложение "Дія" более 1,8 млн раз, что стало абсолютным рекордом.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Вместо сканкопий и фото — несколько кликов в приложении. Удобно и быстро. Поэтому "Дія" остается вашим любимым способом поделиться документами", — отметил Федоров.

Он также привел статистику о шеринге цифровых копий:

  • 2021 год — 2,5+ млн шерингов;
  • 2022 — 6,9+ млн;
  • 2023 – 11,3+ млн;
  • 2024 – уже 16,3+ млн.

Как работает шеринг документов через "Дію"

Федоров также напомнил, как работает шеринг документов через "Дію".

По его словам, алгоритм выглядит следующим образом: компания посылает запрос на копию документа прямо в "Дію" → вы подтверждаете запрос с помощью "Дія. Подписи" → электронная PDF-копия летит в систему или на email компании.

"Для бизнеса это тоже легко. Настраивайте интеграцию с "Дія" и получайте копии документов в цифровом виде. У нас есть несколько сценариев интеграции — выбирайте, какой подходит именно вам. Поэтому пользуйтесь "Дія" и забудьте о бумажных копиях", — подытожил министр.

Заметим, 55% граждан Украины используют электронные услуги, а уровень их удовлетворения увеличился до 84% в 2024 году, что на 5% выше по сравнению с 2023 годом.

Автор:
Светлана Манько