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Українці встановили рекорд із шерингу цифрових копій документів через "Дію"

Дія
Фото: diia.gov.ua

У грудні 2024 року українці скористалися сервісом шерингу цифрових копій документів через додаток "Дія"понад 1,8 млн разів, що стало абсолютним рекордом. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Замість сканкопій і фото — кілька кліків у застосунку. Зручно й швидко. Тому "Дія" залишається вашим улюбленим способом поділитися документами", - зауважив Федоров.

Він також навів статистику про шеринг цифрових копій:

  • 2021 рік— 2,5+ млн шерингів;
  • 2022 — 6,9+ млн;
  • 2023 — 11,3+ млн;
  • 2024 — уже 16,3+ млн.

Як працює шеринг документів через "Дію"

Федоров також нагадав, як працює шеринг документів через "Дію".

За його словами, алгоритм виглядає наступним чином: компанія надсилає запит на копію документа просто у вашу "Дію" → ви підтверджуєте запит за допомогою "Дія.Підпису" → електронна PDF-копія летить у систему або на email компанії.

"Для бізнесу це теж легко. Налаштовуйте інтеграцію з "Дією" та отримуйте копії документів у цифровому вигляді. У нас є декілька сценаріїв інтеграції — вибирайте, який підходить саме вам.Тож користуйтеся "Дією" і забудьте про паперові копії", - підсумував міністр

Зауважимо, 55% громадян України використовують електронні послуги, а рівень їх задоволення збільшився до 84% у 2024 році, що на 5% вище порівняно з 2023 роком.

Автор:
Світлана Манько