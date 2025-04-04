Украинцы задолжали микрофинансовым организациям более 15,77 млрд грн

8,3 млн микрокредитов почти на 52 млрд грн оформили украинцы за 2024 год. Это на 27% больше, чем в 2023 году. Средняя сумма микроссуды в прошлом году составила 6 217 грн. В целом украинцы задолжали микрофинансовым организациям (МФО) более 15,77 млрд грн по состоянию на начало 2025 года.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

В 1,7 раза выросли долги украинцев по микрокредитам

Отмечается, что более 8,3 млн. кредитных договоров на общую сумму 51,69 млрд. грн. оформили украинцы в 2024 году. По данным аналитиков, количество оформленных договоров почти не изменилось по сравнению с 2023 годом, но объемы ссуд возросли на 27%.

Средняя сумма микрокредита

В "Опендатаботе" сообщают, что средняя сумма микрокредита также выросла за год на 26%. Если в 2023 у МФО, в среднем, ссужали 4926 грн, то в прошлом году средний заем уже был на уровне 6217 грн.

"В среднем, микрокредитные организации выдавали 693 тысячи займов в месяц, однако месяц до месяца количество микрокредитов менялось. Больше всего микрозаймов брали в третьем квартале: около 729 тысяч кредитов в месяц. В конце года занимать стали меньше — около 691 тыс. кредитов в месяц, впрочем начали закрывать накопившиеся долги", — подчеркивают.

Задолженность по микрокредитам удвоилась

За первые три квартала задолженность по микрокредитам удвоилась: с 9,3 млрд грн выросла до 18,47 млрд грн.

"К концу года долг уменьшился на 2,7 млрд грн. Впрочем, общую картину это улучшить не помогло: долг перед МФО на начало текущего года составляет 15,77 млрд грн. Это в 1,7 раза или на 6,47 млрд грн больше, чем в начале 2024-го", — отмечают аналитики.

Две трети украинцев берут в долг, чтобы "дотянуть" до зарплаты

Услугами микрофинансовых организаций (МФО) пользуются почти 13% взрослого населения Украины, в то же время доля заемщиков, принимающих кредит с целью обеспечения ежедневных потребностей в ожидании следующей зарплаты, увеличилась с 42% в 2022 году до 67%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования влияния войны на микрокредитование в Украине по заказу Ассоциации украинских банков (АУБ).

Согласно результатам исследования, вторым по популярности целевому назначению кредита является оплата лечения или покупки медикаментов – 31% (+16 процентных пунктов (п.п.) к показателям до 2022 года). Третье место заняли затраты на ремонт жилья и автомобиля – 19% (+7 п.п.).

Вслед за ними наиболее популярными причинами оформления микрозаймов оказались платежи по коммунальным услугам – 17% (+8 п.п.), покупка одежды и обуви – 15% (+7 п.п.).

Напомним, Национальный банк Украины обязал небанковские финансовые учреждения, предоставляющие услуги потребительского кредитования, публиковать на своих сайтах условия займа и его возможные последствия вместе с другой информацией о ней, а также размещать гиперссылку на такую информацию в рекламе на других онлайн ресурсах.