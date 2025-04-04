Українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 15,77 млрд грн

8,3 млн мікрокредитів майже на 52 млрд грн оформили українці за 2024 рік. Це на 27% більше, ніж у 2023 році. Середня сума мікропозики торік склала 6 217 грн.Загалом українці заборгували мікрофінансовим організаціям (МФО) понад 15,77 млрд грн станом на початок 2025 року.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

В 1,7 раза зросли борги українців по мікрокредитах

Зазначається, що понад 8,3 млн кредитних договорів на загальну суму 51,69 млрд грн оформили українці у 2024 році. За даними аналітиків, кількість оформлених договорів майже не змінилася порівняно з 2023 роком, але обсяги позик зросли на 27%.

Середня сума мікрокредиту

В "Опендатабот" повідомляють, що середня сума мікрокредиту також зросла за рік на 26%. Якщо у 2023 в МФО, в середньому, позичали 4926 грн, то торік середня позика вже була на рівні 6217 грн.

"У середньому, мікрокредитні організації видавали 693 тисячі позик на місяць, проте місяць до місяця кількість мікрокредитів змінювалась. Найбільше мікропозик брали у третьому кварталі: близько 729 тисяч кредитів на місяць. Наприкінці року позичати стали менше — близько 691 тис. кредитів на місяць, втім почали закривати накопичені борги", - підкреслюють аналітики.

Заборгованість за мікрокредитами подвоїлась

За да перші три квартали заборгованість за мікрокредитами подвоїлась: з 9,3 млрд грн зросла до 18,47 млрд грн.

"Під кінець року борг поменшав на 2,7 млрд грн. Втім загальну картину це покращити не допомогло: борг перед МФО на початок поточного року складає 15,77 млрд грн. Це у 1,7 раза або на 6,47 млрд грн більше, ніж на початку 2024-го", - наголошують аналітики.

Дві третини українців беруть в борг, аби лиш "дотягнути" до зарплати

Послугами мікрофінансових організацій (МФО) користуються майже 13% дорослого населення України, водночас частка позичальників, які беруть кредит із метою забезпечення щоденних потреб в очікуванні наступної зарплати, збільшилася з 42% у 2022 році до 67%. Про це свідчать результати соціологічного дослідження впливу війни на мікрокредитування в Україні на замовлення Асоціації українських банків (АУБ).

Згідно з результатами дослідження, другим за популярністю цільовим призначенням кредиту є оплата лікування або купівлі медикаментів - 31% (+16 процентних пунктів (п.п.) до показників до 2022 року). Третє місце посіли витрати на ремонт житла та автомобіля - 19% (+7 п.п.).

Слідом за ними найпопулярнішими причинами оформлення мікропозик виявилися платежі за комунальними послугами - 17% (+8 п.п.), купівля одягу та взуття - 15% (+7 п.п.).

Нагадаємо, Національний банк України зобов'язав небанківські фінансові установи, що надають послуг споживчого кредитування, публікувати на своїх сайтах умови позики та її можливі наслідки разом з іншою інформацією про неї, а також розміщувати гіперпосилання на таку інформацію в рекламі на інших онлайн ресурсах.