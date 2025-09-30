Украинская делегация отправилась в США на переговоры о совместном производстве дронов

Украинская делегация едет в США на встречу по совместному производству дронов. В ходе переговоров планируется обсудить технические аспекты реализации этого проекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Министерство обороны в комментарии "Суспільному".

Отмечается, что украинскую сторону возглавляет заместитель министра обороны Сергей Боев.

Украина предложила США соглашение на 5 лет

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина и Соединенные Штаты ведут переговоры по соглашению, предусматривающему поставки американской стороне украинских беспилотников разных типов.

По его словам, Украина подготовила и предложила США соглашение о дронах на $50 млрд сроком на пять лет с производством 10 млн дронов в год. Зеленский предположил, что эта программа заработает по окончании войны.

"Технические группы уже начинают работать над этим соглашением. Это касается дронов, которые Соединенные Штаты приобретут непосредственно у Украины", - сообщал президент.

Запуск управляемого экспорта оружия

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет осуществлять управляемый экспорт некоторое оружие.

Президент отметил, что у Украины есть необходимое оружие и производственные возможности, но испытывает дефицит финансирования. В то же время экспорт позволит привлечь средства, необходимые для закупки дефицитных дронов, которые нужны на фронте.

Зеленский подчеркнул, что Украина открывает экспорт оружия, чтобы продемонстрировать партнерам современные и надежные системы, проверенные в реальных условиях войны.

Президент заявлял, что у Украины есть первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия. В частности это касается морских дронов.