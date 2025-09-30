Українська делегація вирушила до США на переговори щодо спільного виробництва дронів

Українська делегація їде до США на зустріч щодо спільного виробництва дронів. Під час переговорів планується обговорити технічні аспекти реалізації цього проєкту.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство оборони в коментарі "Суспільному".

Зазначається, що українську сторону очолює заступник міністра оборони Сергій Боєв.

Україна запропонувала США угоду на 5 років

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна та Сполучені Штати ведуть переговори щодо угоди, яка передбачає постачання американській стороні українських безпілотників різних типів.

За його словами, Україна підготувала і запропонувала США угоду щодо дронів на $50 млрд терміном на п’ять років із виробництвом 10 млн дронів на рік. Зеленський припустив, що ця програма запрацює після закінчення війни.

"Технічні групи вже починають працювати над цією угодою. Це стосується дронів, які Сполучені Штати придбають безпосередньо в України", — повідомляв президент.

Запуск керованого експорту зброї

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде здійснювати керований експорт деякої зброї.

Президент зазначив, що Україна має необхідну зброю та виробничі можливості, але відчуває дефіцит фінансування. Водночас експорт дозволить залучити кошти, необхідні для закупівлі дефіцитних дронів, які наразі потрібні на фронті.

Зеленський підкреслив, що Україна відкриває експорт зброї, щоб продемонструвати партнерам сучасні та надійні системи, перевірені в реальних умовах війни.

Президент заявляв, що Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї. Зокрема це стосується морських дронів.