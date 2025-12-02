Запланована подія 2

Украинская разработка: новый ретранслятор Himera обеспечивает стабильную связь на отдаленных позициях

Himera
Himera представила ретранслятор B1 / Himera

Украинский разработчик защищенных систем связи Himera представил новый ретранслятор B1, позволяющий расширять покрытие mesh/Manet сетей до более чем 20 км. По данным компании, многие подразделения уже активно используют B1 в работе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в компании.

Ретранслятор для устойчивой связи

"На северном направлении с помощью ретрансляторов была построена сеть на 20+ км, что обеспечило подразделения на крайних позициях стабильной связью. А одному из подразделений с помощью пяти В1 удалось обеспечить покрытие на 80% территории одного из областных центров Украины", - говорится в сообщении.

Himera B1 – это ретранслятор, который предоставляет операторам новые возможности для работы в полевых условиях. Устройство позволяет строить стабильные сети и расширять покрытия там, где другие решения не работают.

Основные возможности Himera B1 B1:

  • Расширение покрытия Manet: каждый ретранслятор усиливает сеть и делает ее более устойчивой.
  • Защита связи: шифрование AES-256 и псевдослучайная перенастройка частоты затрудняют перехват и подавление трафика.
  • Быстрое развертывание: компактный и легкий, не требует сложной инфраструктуры.
  • Защита от воздействия окружающей среды: устойчива к влаге и пыли.
  • Продолжительная автономная работа: до 14 суток без подзарядки.

Himera B1 обеспечивает стабильную связь в критически важных условиях, усиливая возможности пользователей там, где требуется надежная коммуникация.

Фото 2 — Украинская разработка: новый ретранслятор Himera обеспечивает стабильную связь на отдаленных позициях
Фото: пресс-служба компании.

Напомним, украинские разработчики создали радиостанцию Himera, которая работает под вражеским РЭБом еще в октябре 2023 года. Также право можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать в качестве GPS-маяка — для поиска и эвакуации воинов.

Через пол года разработчик Himera вышел на международный рынок и получил поставщика в США

Автор:
Ольга Опенько