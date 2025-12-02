Українська розробка: новий ретранслятор Himera забезпечує стабільний зв’язок на віддалених позиціях

Український розробник захищених систем зв’язку Himera представив новий ретранслятор B1, що дозволяє розширювати покриття mesh/Manet мереж до понад 20 км. За даними компанії, багато підрозділів уже активно використовують B1 у роботі.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в компанії.

Ретранслятор для стійкого зв’язку

"На північному напрямку за допомогою ретрансляторів була побудована мережа на 20+ км, що забезпечило підрозділи на крайніх позиціях стабільним звʼязком. А одному з підрозділів за допомогою пʼяти В1 вдалося забезпечити покриття на 80% території одного з обласних центрів України", - йдеться в повідомленні.

Himera B1- це ретранслятор, який надає операторам нові можливості для роботи в польових умовах. Пристрій дозволяє будувати стабільні Manet-мережі та розширювати покриття там, де інші рішення не працюють.

Основні можливості Himera B1 B1:

Розширення покриття Manet: кожен ретранслятор підсилює мережу та робить її більш стійкою.

кожен ретранслятор підсилює мережу та робить її більш стійкою. Захист зв’язку: шифрування AES-256 та псевдовипадкове переналаштування частоти ускладнюють перехоплення та придушення трафіку.

шифрування AES-256 та псевдовипадкове переналаштування частоти ускладнюють перехоплення та придушення трафіку. Швидке розгортання: компактний та легкий, не потребує складної інфраструктури.

компактний та легкий, не потребує складної інфраструктури. Захист від впливу навколишнього середовища: стійкий до вологи та пилу.

стійкий до вологи та пилу. Тривала автономна робота: до 14 діб без підзарядки.

Himera B1 забезпечує стабільний зв’язок у критично важливих умовах, підсилюючи можливості користувачів там, де потрібна надійна комунікація.

Фото: пресслужба компанії.

Нагадаємо, українські розробники створили радіостанцію Himera, яка працює під ворожим РЕБом ще у жовтні 2023 року. Також рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк — для пошуку та евакуації воїнів.

Через пів року розробник Himera вийшов на міжнародний ринок та отримав постачальника в США.