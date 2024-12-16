Украинские предприниматели уже могут получить цифровой кредит в ПриватБанке

Использование искусственного интеллекта и алгоритмов обработки данных клиентов позволило ПриватБанку создать систему цифрового кредитования для бизнес-клиентов. Об этом рассказал Евгений Заиграев, член правления по вопросам корпоративного бизнеса и МПБ, во время выступления на панельной дискуссии Future Access 2 Finance на форуме UAFIN.TECH 2024: Future with AI.

"Мы уже двигаемся в направлении того, чтобы предприниматели могли пользоваться теми же преимуществами цифрового банка, как и физические лица – получать кредиты мгновенно", – отметил Евгений Заиграев.

Что известно о проекте "Онлайн кредит" от ПриватБанка

В рамках пилотного проекта "Онлайн кредит" Приватбанк начал предоставлять мгновенные кредиты физическим лицам-предпринимателям на сумму до 1 млн грн.

В ближайшем будущем сумма доступных мгновенных кредитов для предпринимателей будет увеличена до 1,5 млн. грн.

По словам Заиграева, искусственный интеллект (ИИ) открывает новые перспективы для банковской сферы.

"Мы делаем акцент на ИИ и аналитике данных, соблюдая самые высокие стандарты безопасности и защиты персональных данных", - подчеркнул он.

Также он добавил, что имея обширную базу данных о транзакциях, истории банковских операций клиентов и их кредитной истории, банк уже применяет искусственный интеллект для категоризации потребностей клиентов, предварительного расчета и установления кредитных лимитов.

Это позволяет при необходимости мгновенно предоставлять кредит на счет в Приват24 для бизнеса.

Недавно ПриватБанк добавил функционал эквайринга в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса ". Теперь бизнес-клиенты финучреждения смогут с помощью смартфона создавать новые точки продаж, заказывать POS-терминалы и управлять процессом подключения новых торговых точек и услуг.

Delo.ua сообщало, как новые лимиты на карточные переводы от банков повлияют на украинцев. В НБУ отмечают, что подписанный банками меморандум уменьшит возможности финансирования теневой экономики, а лимиты касаются только клиентов, не предоставивших документального подтверждения своих доходов, особенно определенных как "высокорисковых".