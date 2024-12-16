Українські підприємці вже можуть отримати цифровий кредит в ПриватБанку

Застосування штучного інтелекту та алгоритмів обробки даних клієнтів дозволило ПриватБанку створити систему цифрового кредитування для бізнес-клієнтів. Про це розповів Євген Заіграєв, член правління з питань корпоративного бізнесу та МСБ, під час виступу на панельній дискусії "Future Access 2 Finance» на форумі UAFIN.TECH 2024: Future with AI.

"Ми вже рухаємося в напрямку того, щоб підприємці могли користуватися тими же перевагами цифрового банку, як і фізичні особи - отримувати кредити миттєво," - зазначив Євген Заіграєв.

Що відомо про проєкт "Онлайн кредит" від ПриватБанку

У межах пілотного проєкту "Онлайн кредит" ПриватБанк почав надавати миттєві кредити фізичним особам-підприємцям на суму до 1 млн грн. В найближчому майбутньому сума доступних миттєвих кредитів для підприємців буде збільшена до 1,5 млн грн.

За словами Заіграєва, штучний інтелект (ШІ) відкриває нові перспективи для банківської сфери.

"Ми робимо акцент на ШІ та аналітиці даних, дотримуючись найвищих стандартів безпеки та захисту персональних даних", — підкреслив він.

Також він додав, що маючи велику базу даних про транзакції, історію банківських операцій клієнтів та їх кредитну історію, банк вже застосовує штучний інтелект для категоризації потреб клієнтів, попереднього розрахунку та встановлення кредитних лімітів.

Це дозволяє за необхідності миттєво надавати кредит на рахунок у "Приват24 для бізнесу".

Нещодавно ПриватБанк додав функціонал еквайрингу в мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу". Тепер бізнес-клієнти фінустанови зможуть за допомогою смартфона створювати нові точки продажу, замовляти POS-термінали та управляти процесом підключення нових торгових точок і послуг.

Delo.ua повідомляло, як нові ліміти на карткові перекази від банків вплинуть на українців. В НБУ зазначають, що підписаний банками меморандум зменшить можливості фінансування тіньової економіки, а ліміти стосуються лише клієнтів, які не надали документального підтвердження своїх доходів, особливо тих, що визначені як "високоризикові".