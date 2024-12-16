За рік ПриватБанк видав кредитів на купівлю авто на 2,5 млрд грн

З початку 2024 року ПриватБанк надав українцям понад 3 000 кредитів на 2,5 млрд грн в рамках програми "Авто в кредит для фізичних осіб".

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Зазначається, що за 2024 рік 44% автокредитів оформили жінки, а 56% - чоловіки. При цьому найбільшу частку автокредитів від банку отримали клієнти віком від 36 до 45 років.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, обсяги автокредитування зросли завдяки вдосконаленню кредитних продуктів, підключенню ключових партнерів та адаптації до сучасних викликів.

"Автокредитування є важливим інструментом підтримки автомобільної галузі економіки, а також надає населенню можливість просто придбати авто для підвищення їх особистого комфорту та мобільності", - відзначив він.

Нагадаємо, з 25 червня 2024 року клієнти ПриватБанку можуть придбати авто популярної марки Тойота за спеціальною програмою фінансування "ТОЙОТА ЛЕГКО від ПриватБанку", яка надає можливість оновлювати автомобіль кожні 3 роки. Ця програма є інноваційною для ринку, оскільки при оформленні кредиту щомісячний платіж буде значно меншим, ніж за стандартними умовами кредитування, за рахунок залишкового платежу у розмірі 30% вартості авто.

Також повідомлялося, що ПриватБанк та Renault запустили в Україні спільну кредитну програму для придбання автомобілів провідної французької марки авто. Купити одну з моделей Renault за умовами програми з авансом від 20% тепер можна у "Приват24", на сайті чи у відділеннях ПриватБанку.

Партнерська програма кредитування нових авто, яка дозволяє сплачувати платежі за пільговим графіком, була запущена ПриватБанком і разом з офіційним дистриб’ютором відомої автомобільної марки Mazda. Повідомлялося, що протягом пільгового періоду, який залежить від строку кредиту та першого внеску, розмір кредитної ставки, та відповідно, платежів, буде нижчим.