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За год ПриватБанк выдал кредиты на покупку авто на 2,5 млрд грн

кредит, авто
В 2024 году ПриватБанк выдал кредиты на покупку авто на 2,5 млрд грн

С начала 2024 года ПриватБанк предоставил украинцам более 3 000 кредитов на 2,5 млрд грн в рамках программы "Авто в кредит для физических лиц".

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что за 2024 год 44% автокредитов оформили женщины, а 56% – мужчины.

Как сообщил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, объемы автокредитования выросли благодаря совершенствованию кредитных продуктов, подключению ключевых партнеров и адаптации к современным вызовам.

"Автокредитование является важным инструментом поддержки автомобильной отрасли экономики, а также предоставляет населению возможность просто приобрести автомобиль для повышения их личного комфорта и мобильности", — отметил он.

Напомним, с 25 июня 2024 года клиенты ПриватБанка могут приобрести авто популярной марки Toyota по специальной программе финансирования "ТОЙОТА ЛЕГКО от ПриватБанка", которая дает возможность обновлять автомобиль каждые 3 года. Эта программа инновационна для рынка, поскольку при оформлении кредита ежемесячный платеж будет значительно меньше, чем по стандартным условиям кредитования, за счет остаточного платежа в размере 30% стоимости авто.

Также сообщалось, что ПриватБанк и Renault запустили в Украине общую кредитную программу для приобретения автомобилей ведущей французской марки авто. Купить одну из моделей Renault по условиям программы с авансом от 20% теперь можно в "Приват24", на сайте или в отделениях ПриватБанка.

Партнерская программа кредитования новых авто, которая позволяет платить платежи по льготному графику, была запущена ПриватБанком и вместе с официальным дистрибьютором известной автомобильной марки MazdaСообщалось, что в течение льготного периода, зависящего от срока кредита и первого взноса, размер кредитной ставки и соответственно платежей, будет ниже.

Автор:
Ольга Колесниченко