"Укроборонпром" подписал соглашения о сотрудничестве с компаниями США, Польши и Канады

Укроборонпром
Фото: Укроборонпром

За первый день работы на проходящей на днях в Польше 33-й международной выставке оборонной промышленности (MSPO) государственное акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" подписало три документа о сотрудничестве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

В частности, одно из предприятий общества и польская оборонная компания подписали соглашение о поставках комплектующих изделий.

Также достигнута договоренность о стратегическом партнерстве между предприятием "Укроборонпрома" и американской компанией в сфере радиоэлектроники.

Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве между предприятием "Укроборонпрома" и канадской компанией ITPS. Стороны договорились наладить сотрудничество по модернизации изделий.

Ранее "Укроборонпром" и американская компания D&M Holding Company подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для нужд оборонного сектора.

Заметим, в 2024 году "Укроборонпром" впервые вошел в топ-50 компаний отрасли с самыми большими доходами в мире. В рейтинге производителей военной техники от Defense News, который в общей сложности насчитывает 100 позиций, украинская госкомпания поднялась с 65-го на 49-е место.

Автор:
Светлана Манько