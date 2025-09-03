"Укроборонпром" підписав угоди про співпрацю з компаніями США, Польщі та Канади

За перший день роботи на 33-й міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO), що проходить цими днями у Польщі, державне акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" підписало три документи про співпрацю.

Як пише Delo.ua, про це повідомив гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Зокрема, одне з підприємств товариства та польська оборонна компанія підписали угоду про постачання комплектуючих виробів.

Також досягнуто домовленості про стратегічне партнерство між підприємством "Укроборонпрому" та американською компанією у сфері радіоелектроніки.

Крім того, підписаний меморандум про співробітництво між підприємством "Укроборонпрому" та канадською компанією ITPS. Сторони домовились налагодити співпрацю в сфері модернізації виробів.

Раніше "Укроборонпром" та американська компанія D&M Holding Company підписали документ, який передбачає створення спільного підприємства з виробництва спеціальних хімічних речовин для потреб оборонного сектору.

Зауважимо, у 2024 році "Укроборонпром" вперше увійшов до топ-50 компаній галузі з найбільшими доходами в світі. У рейтингу виробників військової техніки від Defense News, який загалом нараховує 100 позицій, українська держкомпанія піднялася з 65-го на 49-е місце.