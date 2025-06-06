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УкрСиббанк, УкрСиббанк и НоваПэй получили миллионные штрафы от НБУ

НБУ
НБУ оштрафовал банки и небанковские учреждения / НБУ

Национальный банк Украины применил меры влияния к двум банкам и шести небанковским финансовым учреждениям из-за нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также валютного законодательства.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

АО " Укрсиббанк " получило штраф 11 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов и несоблюдение риск-ориентированного подхода. Также банк получил письменную оговорку за предоставление недостоверной информации на запросы НБУ.

АО " УкрСиббанк " оштрафован на 2 млн грн за ненадлежащую проверку существующих клиентов.

Наибольший штраф — 90,7 млн грн — получило ООО " НоваПэй ". Нарушения касались неорганизованного финансового мониторинга, несоблюдения внутренних процедур, ненадлежащей проверки клиентов, нарушений при работе с политически значимыми лицами и валютных операций без соответствующей лицензии.

ООО " ПрофитГид " оплатит более 6,3 млн грн из-за аналогичных нарушений в сфере НДП/ФТ, в том числе недостатки в документации, проверке клиентов и отчетности.

Ломбард "Парус " оштрафован на 799 тыс. грн за несоблюдение требований к внутренней документации, ведению клиентских анкет и отчетности.

ООО " Стар Файненс Груп " оплатит 595 тыс. грн штрафа за отсутствие надлежащих процедур управления рисками, недостатки в обучении персонала и нарушения при работе с политически значимыми лицами.

НБУ также применил санкции к другим учреждениям, включая финансовую компанию " Есть Деньги ", однако информация о сумме и характере нарушений по этой компании пока не завершена.

Еще одна финансовая компания " Либерти фананс " получила штраф в размере 17 тыс. грн за нарушение правил представления статистической отчетности.

В целом Национальный банк отмечает важность соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга и валютного контроля, особенно в условиях повышенных рисков для финансовой системы.

Добавим, в апреле 2025 года НБУ применил меры влияния к девяти небанковским финансовым учреждениям из-за нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Автор:
Татьяна Гойденко