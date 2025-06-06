Укрсиббанк, Укрсиббанк і НоваПей отримали мільйонні штрафи від НБУ

Національний банк України застосував заходи впливу до двох банків та шести небанківських фінансових установ через порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного законодавства.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

АТ " Укрсиббанк " отримав штраф 11 млн грн за неналежну перевірку клієнтів та недотримання ризик-орієнтованого підходу. Також банк отримав письмове застереження за подання недостовірної інформації на запити НБУ.

АТ "Укрсиббанк" оштрафований на 2 млн грн за неналежну перевірку існуючих клієнтів.

Найбільший штраф — 90,7 млн грн — отримало ТОВ "НоваПей". Порушення стосувалися неорганізованого фінансового моніторингу, недотримання внутрішніх процедур, неналежної перевірки клієнтів, порушень при роботі з політично значущими особами, а також валютних операцій без відповідної ліцензії.

ТОВ "ПрофітГід" сплатить понад 6,3 млн грн через аналогічні порушення у сфері ПВК/ФТ, зокрема недоліки у документації, перевірці клієнтів та звітності.

Ломбард "Парус" оштрафовано на 799 тис. грн за недотримання вимог до внутрішньої документації, ведення клієнтських анкет та звітності.

ТОВ "Стар Файненс Груп" сплатить 595 тис. грн штрафу за відсутність належних процедур управління ризиками, недоліки у навчанні персоналу та порушення під час роботи з політично значущими особами.

НБУ також застосував санкції до інших установ, включно з фінансовою компанією "Є Гроші", однак інформація про суму та характер порушень по цій компанії поки що не завершена.

Ще одна фінансова компанія "Ліберті фананс" отримала штраф у розмірі 17 тис грн за порушення правил подання статистичної звітності.

Загалом Національний банк наголошує на важливості дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, особливо в умовах підвищених ризиків для фінансової системи.

Додамо, у квітні 2025 року НБУ застосував заходи впливу до дев’яти небанківських фінансових установ через порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.