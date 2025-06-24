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"Укрзализныця" назначила новый поезд из Житомира в Одессу: расписание

Укрзализныця
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

АО "Укрзализныця" назначила поезд №148/147 Житомир-Одесса, который соединит Полесье с Черноморским побережьем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Какое расписание

Отмечается, что из Житомира в Одессу новый поезд будет курсировать с 11 июля через день:

  • отправление из Житомира — в 13:58,
  • прибытие в Одессу — в 06:16 утра.

Из Одессы в Житомир поезд   будет курсировать с 10 июля через день

  • отправление из Одессы — в 19:33,
  • прибытие в Житомир — в 12:27 на следующий день.

Какой маршрут

В "Укрзализныце" обращают внимание, что поезд курсирует через Черкассы — город, стоящий на живописном Днепре. Также маршрут поезда проходит через Вознесенск, Помощную, Гребенку, Фастов.

В составе поезда – вагоны на любой уровень комфорта:

  • купейные,
  • плацкартные,
  • СВ(люкс).

Кроме того, воспользоваться новым маршрутом смогут и жители Коростеня: достаточно подъехать к Житомиру по региональному поезду №887/888 — 889/890 Коростень — Винница, где удобно пересаживаться на поезд №148/147.

В "Укрзализныце" сообщают, что билеты на новый маршрут в продаже традиционно за 20 суток до даты отправления поезда.

Напомним, "Укрзализныця" объявила о назначении дополнительного поезда сообщением Одесса – Винница – Одесса.

Также "Укрзализныця" сообщила о назначении 18 пар дополнительных пассажирских поездов. Часть из них уже внесена в график, другие будут появляться постепенно.

Автор:
Светлана Манько