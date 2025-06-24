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"Укрзалізниця" призначила новий поїзд з Житомира до Одеси: який розклад

Укрзалізниця
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

АТ “Укрзалізниця” призначила поїзд №148/147 Житомир — Одеса, який зʼєднає Полісся з Чорноморським узбережжям.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Який розклад

Зазначається, що з Житомира до Одеси новий поїзд курсуватиме з 11 липня через день:

  • відправлення з Житомира — о 13:58,
  • прибуття до Одеси — о 06:16 ранку.

 З Одеси до Житомира поїзд курсуватиме з 10 липня через день 

  • відправлення з Одеси — о 19:33,
  • прибуття до Житомира — о 12:27 наступного дня.

Який маршрут

В "Укрзалізниці" звертають увагу, що поїзд курсує через Черкаси — місто, що стоїть на мальовничому Дніпрі. Також маршрут поїзда пролягає через Вознесенськ, Помічну, Гребінку, Фастів.

У складі поїзда — вагони на будь-який рівень комфорту:

  • купейні, 
  • плацкартні,
  •  СВ (люкс).

Крім того, скористатись новим маршрутом зможуть і мешканці Коростеня: достатньо під’їхати до Житомира регіональним поїздом №887/888 - 889/890 Коростень — Вінниця, де зручно пересідати на поїзд №148/147.

В "Укрзалізниці" повідомляють, що квитки на новий маршрут у продажу традиційно за 20 діб до дати відправлення поїзда.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" оголосила про призначення додаткового поїзду сполученням Одеса – Вінниця – Одеса.

Також "Укрзалізниця" повідомила про призначення 18 пар додаткових пасажирських поїздів. Частина з них уже внесена до графіка, інші з’являтимуться поступово.

Автор:
Світлана Манько