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"Укрзалізниця" призначила новий поїзд з Житомира до Одеси: який розклад
АТ “Укрзалізниця” призначила поїзд №148/147 Житомир — Одеса, який зʼєднає Полісся з Чорноморським узбережжям.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Який розклад
Зазначається, що з Житомира до Одеси новий поїзд курсуватиме з 11 липня через день:
- відправлення з Житомира — о 13:58,
- прибуття до Одеси — о 06:16 ранку.
З Одеси до Житомира поїзд курсуватиме з 10 липня через день
- відправлення з Одеси — о 19:33,
- прибуття до Житомира — о 12:27 наступного дня.
Який маршрут
В "Укрзалізниці" звертають увагу, що поїзд курсує через Черкаси — місто, що стоїть на мальовничому Дніпрі. Також маршрут поїзда пролягає через Вознесенськ, Помічну, Гребінку, Фастів.
У складі поїзда — вагони на будь-який рівень комфорту:
- купейні,
- плацкартні,
- СВ (люкс).
Крім того, скористатись новим маршрутом зможуть і мешканці Коростеня: достатньо під’їхати до Житомира регіональним поїздом №887/888 - 889/890 Коростень — Вінниця, де зручно пересідати на поїзд №148/147.
В "Укрзалізниці" повідомляють, що квитки на новий маршрут у продажу традиційно за 20 діб до дати відправлення поїзда.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" оголосила про призначення додаткового поїзду сполученням Одеса – Вінниця – Одеса.
Також "Укрзалізниця" повідомила про призначення 18 пар додаткових пасажирських поїздів. Частина з них уже внесена до графіка, інші з’являтимуться поступово.