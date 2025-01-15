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"Укрзализныця" обновляет программу лояльности: какие подарки предусмотрены для пассажиров

Укрзализныця
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

" Укрзализныця " обновляет программу лояльности "Железные друзья" в своем приложении. Путешествуя железной дорогой, пассажиры будут получать награды.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что теперь в программе доступны специальные достижения, за которые начисляются дополнительные бонусы ("обнимашки").

Какие подарки можно получить

Так, после покупки 5 билетов для домашних любимцев, пользователи получат достижение "Властелин джунглей" и 500 бонусных баллов.

Кроме того, за полученные достижения можно выиграть подарки от партнеров программы "Железные друзья".

Как сообщают в УЗ, первые 5 пассажиров, получивших одну из этих наград, получат:

  • Чайный сомелье – подарки от Gemini.
  • Кофейный гурман – подарок от Idealist.
  • Обладатель джунглей – бонус от MasterZoo.
  • Экстраверт – призы для комфортных путешествий от Kilogames.
  • Скалолаз – сертификаты от SPACE Group.
  • Агент 007 – подарок от MasloTom.
  • Ранняя птичка – эксклюзивное предложение от OneLove.
  • Посол Гуцульщины – подарочные боксы от Gorgany.
  • Контрабандист – сюрприз от Have A Rest.
  • Любимец судьбы – бонус от Uklon.

Напомним, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России. В 2024 году железная дорога перевезла 57,2 миллионов пассажиров в далеком и пригородном сообщении.

По результатам опроса 67% пассажиров остались довольны услугами АО " Укрзализныця " в 2024 году. Это на 4% больше, чем в 2023 году.

Автор:
Светлана Манько