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"Укрзализныця" обновляет программу лояльности: какие подарки предусмотрены для пассажиров
" Укрзализныця " обновляет программу лояльности "Железные друзья" в своем приложении. Путешествуя железной дорогой, пассажиры будут получать награды.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что теперь в программе доступны специальные достижения, за которые начисляются дополнительные бонусы ("обнимашки").
Какие подарки можно получить
Так, после покупки 5 билетов для домашних любимцев, пользователи получат достижение "Властелин джунглей" и 500 бонусных баллов.
Кроме того, за полученные достижения можно выиграть подарки от партнеров программы "Железные друзья".
Как сообщают в УЗ, первые 5 пассажиров, получивших одну из этих наград, получат:
- Чайный сомелье – подарки от Gemini.
- Кофейный гурман – подарок от Idealist.
- Обладатель джунглей – бонус от MasterZoo.
- Экстраверт – призы для комфортных путешествий от Kilogames.
- Скалолаз – сертификаты от SPACE Group.
- Агент 007 – подарок от MasloTom.
- Ранняя птичка – эксклюзивное предложение от OneLove.
- Посол Гуцульщины – подарочные боксы от Gorgany.
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Контрабандист – сюрприз от Have A Rest.
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Любимец судьбы – бонус от Uklon.
Напомним, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России. В 2024 году железная дорога перевезла 57,2 миллионов пассажиров в далеком и пригородном сообщении.
По результатам опроса 67% пассажиров остались довольны услугами АО " Укрзализныця " в 2024 году. Это на 4% больше, чем в 2023 году.