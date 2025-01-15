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"Укрзалізниця" оновлює програму лояльності: які подарунки передбачені для пасажирів
"Укрзалізниця" оновлює програму лояльності "Залізні друзі" в своєму застосунку. Подорожуючи залізницею, пасажири отримуватимуть нагороди.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Зазначається, що відтепер у програмі доступні спеціальні досягнення, за які нараховуються додаткові бонуси ("обіймашки").
Які подарунки можна отримати
Так, після купівлі 5 квитків для домашніх улюбленців, користувачі отримають досягнення "Володар джунглів" і 500 бонусних балів.
Крім того, за отримані досягнення можна виграти подарунки від партнерів програми "Залізні друзі".
Як повідомляють в УЗ, перші 5 пасажирів, які здобудуть одну із цих нагород, отримають:
- Чайний сомельє — подарунки від Gemini.
- Кавовий гурман — подарунок від Idealist.
- Володар джунглів — бонус від MasterZoo.
- Екстраверт — призи для комфортних подорожей від Kilogames.
- Скелелаз — сертифікати від SPACE Group.
- Агент 007 — подарунок від MasloTom.
- Рання пташка — ексклюзивну пропозицію від OneLove.
- Посол Гуцульщини — подарункові бокси від Gorgany.
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Контрабандист — сюрприз від Have A Rest.
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Улюбленець долі — бонус від Uklon.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії. У 2024 році залізниця перевезла 57,2 мільйона пасажирів у далекому та приміському сполученні.
За результатами опитування 67% пасажирів залишилися задоволеними послугами АТ "Укрзалізниця" у 2024 році. Це на 4% більше, ніж у 2023 році.