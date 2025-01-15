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"Укрзалізниця" оновлює програму лояльності: які подарунки передбачені для пасажирів

Укрзалізниця
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

"Укрзалізниця" оновлює програму лояльності "Залізні друзі" в своєму застосунку. Подорожуючи залізницею, пасажири отримуватимуть нагороди.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що відтепер у програмі доступні спеціальні досягнення, за які нараховуються додаткові  бонуси ("обіймашки").

Які подарунки можна отримати

Так, після купівлі 5 квитків для домашніх улюбленців, користувачі отримають досягнення "Володар джунглів" і 500 бонусних балів.

Крім того, за отримані досягнення можна виграти подарунки від партнерів програми "Залізні друзі".

Як повідомляють в УЗ, перші 5 пасажирів, які здобудуть одну із цих нагород, отримають:

  • Чайний сомельє — подарунки від Gemini. 
  • Кавовий гурман — подарунок від Idealist.
  • Володар джунглів — бонус від MasterZoo.
  • Екстраверт — призи для комфортних подорожей від Kilogames.
  •  Скелелаз — сертифікати від SPACE Group.
  • Агент 007 — подарунок від MasloTom.
  • Рання пташка — ексклюзивну пропозицію від OneLove.
  • Посол Гуцульщини — подарункові бокси від Gorgany.
  • Контрабандист — сюрприз від Have A Rest.
  •  Улюбленець долі — бонус від Uklon.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії. У 2024 році залізниця перевезла 57,2 мільйона пасажирів у далекому та приміському сполученні.

За результатами опитування 67% пасажирів залишилися задоволеними послугами АТ "Укрзалізниця" у 2024 році. Це на 4% більше, ніж у 2023 році.

Автор:
Світлана Манько