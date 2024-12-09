"Укрзализныця" запустила новый поезд сообщением Днепр – Харьков: когда первый рейс

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на дневной региональный поезд № 824/823 сообщением Днепр – Харьков. Первый рейс из Днепра отправится уже 15 декабря, из Харькова – 16 декабря.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Какой график нового поезда

В УЗ отмечают, что в сообщении Днепр – Харьков поезд №824 будет курсировать ежедневно, кроме среды. Время отправления из Днепра – 16:09, прибытие в Харьков – в 20:46. Поезд будет останавливаться на станциях Синельниково-2, Павлоград-1, Лозовая, Лихачево. 23 и 24 декабря поезд будет отправляться в 16:01.

В сообщении Харьков – Днепр поезд №823 будет курсировать также ежедневно, кроме четверга. Отправление из Харькова – в 9:42, прибытие в Днепр – в 14:11.

17, 18 и 20 декабря поезд будет отправляться в 9:42, а прибывать на конечную станцию в 14:18. 25, 27 и 28 декабря время следования в дороге будет немного длиннее: отправится по графику, а в Днепр будет прибывать в 14:39.

Сообщается, что в составе поезда предусмотрены вагоны второго класса, отдельные места для перевозки пассажиров с инвалидностью, а также два вагона, оборудованные креплением для перевозки велосипедов.

Билеты на поезд будут доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте и в чат-боте.

Отметим, с 17 по 20 декабря на участке Коломыя — Черновцы железнодорожники будут выполнять ремонтные работы, которые временно повлияют на маршруты некоторых пассажирских и пригородных поездов.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" с 15 декабря по 13 января по техническим причинам корректирует расписание движения некоторых поездов. В частности, в этот период не будут курсировать поезд №8/7 Одесса – Харьков, поезд №148/147 Одесса – Киев и поезд №774/773 Киев – Шостка..

Напомним, что "Укрзализныця" анонсировала новые сообщения и удлиненные рейсы во внутреннем сообщении. Так, уже с 15 декабря добавятся пять новых поездов в горы и три рейса в Харьков, а для 38 рейсов будет уменьшено время в пути.