"Укрзализныця" отменяет ряд поездов из Одессы в Киев и Харьков до 13 января: альтернативные маршруты

" Укрзализныця " с 15 декабря по 13 января по техническим причинам корректирует расписание движения некоторых поездов. В частности, в этот период не будут курсировать поезд №8/7 Одесса – Харьков, поезд №148/147 Одесса – Киев и поезд №774/773 Киев – Шостка.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что компания уже позаботилась об альтернативных маршрутах, которые позволят пассажирам комфортно добраться до пункта назначения.

Альтернативные рейсы по направлениям:

Киев – Одесса: поезда №105/106 и №763/764;

Харьков – Одесса: поезд №059/060;

Киев – Шостка: поезда №786/785 и №788/787.

Как сообщают в УЗ, для жителей Полтавы, отправляющихся в Одессу, сначала в Киев нужно добраться поездом Интерсити+ №723 Харьков – Киев или поездами №15 Харьков – Ясиня, №17 Харьков – Ужгород, №711 Краматорск – Киев или №129 Полтава – Ужгород. Далее из Киева в Одессу на поезде №105 Киев – Одесса.

Обратно: поезд №106 Одесса – Киев, а затем осуществить пересадку на поезд Интерсити+ №724 Киев – Харьков.

Для жителей Кременчуга через Киев сначала поездом №129/130 Кременчуг – Ужгород в Киев, а затем осуществить пересадку на поезд №105/106 Киев – Одесса.

В обратном направлении: поездом Интерсити №764 Одесса – Киев, а затем региональным поездом №792 Киев – Кременчуг.

Для жителей Черкасс добраться до Одессы можно поездом №43/44 Черкассы – Ивано-Франковск в Киев, а затем поездом №105 Киев – Одесса. Обратно: аналогичный маршрут.

В УЗ напомнили, что продажа билетов на внутренние рейсы открывается за 20 суток до даты отправления в 08:00.

Заметим, с 17 по 20 декабря на участке Коломыя — Черновцы железнодорожники будут выполнять ремонтные работы, которые временно повлияют на маршруты некоторых пассажирских и пригородных поездов.

Напомним, что "Укрзализныця" анонсировала новые сообщения и удлиненные рейсы во внутреннем сообщении. Так, уже с 15 декабря добавятся пять новых поездов к горам и три рейса в Харьков, а для 38 рейсов будет уменьшено время в пути.