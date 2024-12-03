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"Укрзалізниця" скасовує низку поїздів з Одеси до Києва та Харкова до 13 січня: альтернативні маршрути
"Укрзалізниця" з 15 грудня до 13 січня через технічні причини коригує розклад руху деяких поїздів. Зокрема, у цей період не курсуватимуть поїзд № 8/7 Одеса – Харків, поїзд № 148/147 Одеса – Київ та поїзд № 774/773 Київ – Шостка.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначається, що компанія вже подбали про альтернативні маршрути, які дозволять пасажирам комфортно дістатися пункту призначення.
Альтернативні рейси на напрямках:
- Київ – Одеса: поїзди № 105/106 та № 763/764;
- Харків – Одеса: поїзд № 059/060;
- Київ – Шостка: поїзди № 786/785 та № 788/787.
Як повідомляють в УЗ, для мешканців Полтави, які вирушають до Одеси, спочатку до Києва потрібно дістатись поїздом Інтерсіті+ №723 Харків – Київ або поїздами №15 Харків – Ясіня, №17 Харків – Ужгород, №711 Краматорськ – Київ чи №129 Полтава – Ужгород. Далі з Києва до Одеси поїздом №105 Київ – Одеса.
Зворотно: поїзд №106 Одеса – Київ, а потім здійснити пересадку на поїзд Інтерсіті+ №724 Київ – Харків.
Для мешканців Кременчука через Київ спочатку поїздом №129/130 Кременчук – Ужгород до Києва, а потім здійснити пересадку на поїзд №105/106 Київ – Одеса.
У зворотному напрямку: поїздом Інтерсіті №764 Одеса – Київ, а далі регіональним поїздом №792 Київ – Кременчук.
Для мешканців Черкас дістатися Одеси можна поїздом №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ до Києва, а далі поїздом №105 Київ – Одеса. Зворотно: аналогічний маршрут.
В УЗ нагадали, що продаж квитків на внутрішні рейси відкривається за 20 діб до дати відправлення о 08:00.
Зауважимо, з 17 по 20 грудня на ділянці Коломия — Чернівці залізничники виконуватимуть ремонтні роботи, які тимчасово вплинуть на маршрути деяких пасажирських і приміських поїздів.
Нагадаємо, що “Укрзалізниця” анонсувала нові сполучення та подовжені рейси у внутрішньому сполученні. Так, вже з 15 грудня додасться п'ять нових потягів до гір та три рейси до Харкова, а для 38 рейсів буде зменшено час у дорозі.