"Укрзалізниця" запустила новий поїзд сполученням Дніпро – Харків: коли перший рейс

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на денний регіональний поїзд № 824/823 сполученням Дніпро – Харків. Перший рейс із Дніпра вирушить вже 15 грудня, з Харкова – 16 грудня.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба компанії.

Який графік нового поїзду

В УЗ зауважують, що у сполученні Дніпро – Харків потяг №824 курсуватиме щоденно, крім середи. Час відправлення з Дніпра – 16:09, прибуття до Харкова – о 20:46. Поїзд зупинятиметься на станціях Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Лихачове. 23 та 24 грудня поїзд відправлятиметься о 16:01.

У сполученні Харків – Дніпро поїзд №823 курсуватиме також щоденно, крім четверга. Відправлення з Харкова – о 9:42, прибуття до Дніпра – о 14:11.

17, 18 та 20 грудня поїзд відправлятиметься о 9:42, а прибуватиме до кінцевої станції о 14:18. 25, 27 та 28 грудня час слідування у дорозі буде трішки довшим: відправиться за графіком, а прибуватиме до Дніпра о 14:39.

Повідомляється, що у складі поїзда передбачено вагони другого класу, окремі місця для перевезення пасажирів з інвалідністю, а також два вагони, обладнані кріпленням для перевезення велосипедів.

Квитки на поїзд будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в чат-боті.

Зауважимо, з 17 по 20 грудня на ділянці Коломия — Чернівці залізничники виконуватимуть ремонтні роботи, які тимчасово вплинуть на маршрути деяких пасажирських і приміських поїздів.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 15 грудня до 13 січня через технічні причини коригує розклад руху деяких поїздів. Зокрема, у цей період не курсуватимуть поїзд № 8/7 Одеса – Харків, поїзд № 148/147 Одеса – Київ та поїзд № 774/773 Київ – Шостка.

Нагадаємо, що “Укрзалізниця” анонсувала нові сполучення та подовжені рейси у внутрішньому сполученні. Так, вже з 15 грудня додасться п'ять нових потягів до гір та три рейси до Харкова, а для 38 рейсів буде зменшено час у дорозі.