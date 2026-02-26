UPG получила контроль над 65 заправками ANP и "Авиас"

Антимонопольный комитет (АМКУ) рассмотрел 65 заявлений "Укрпалетсистем" (UPG) на аренду АЗС ANP и "Авиас" и предоставил соответствующие разрешения компании на контроль над заправками.

АМКУ одобрил аренду 65 АЗС

Решение было принято 26 февраля 2026 года, сообщается в повестке заседания АМКУ.

Разрешение касается АЗС ряда компаний, конечным бенефициарным владельцем большинства из которых Юрий Киперман, отец Михаила Кипермана. Ранее эти станции работали под брендами ANP и "Авиас".

Среди заправок, переходящих под контроль "Укрпаллетсистем - "Сириус Голд", "Сорелла Оил", "Ньюпорт Холдинг", "Текила Голд", "Корсо Таун", "Перспектива О", "Лидер Финанс", "Нафтапрайм", "Вертикс-Молл", "Жасми" "Альбиленд", "Экотрейд Компани", "Айлонг Эволюшн", "Скай Проект" и "Лайк Инвест".

Расширение сети UPG

Напомним, в декабре 2025 года АМКУ предоставил разрешение компании "Укрпалетсистем", оператору сети UPG, на аренду еще двадцати трех автозаправочных комплексов.

Наибольшее количество объектов – восемь АЗС – "Укрпаллетсистем" арендует у компании "Тарос Групп". Также в списке фигурируют активы компаний "Вертикс-Молл", "Альбиленд", "Жасми Трейд" (по три АЗС в каждой), а также "Скай Проект", "Лайк Инвест" и "Текила Голд" (по две АЗС).

Ранее "Укрпаллетсистемы" уже получили разрешения АМКУ на аренду суммарно 398 заправок, работавших под брендами ANP и "Авиас". Кроме того, ООО "Юпиджи" получило разрешение на покупку еще 26 АЗС этих сетей. Таким образом, компания уже контролирует 447 заправок, ранее принадлежавших сетям ANP и "Авиас".

Это делает "Укрпаллетсистем" второй по размеру сетью АЗС в Украине после "Укрнафты", управляющей 665 автозаправочными станциями.

О UPG

Деятельность "Укрпалетсистем" включает два основных направления: оптовые (бензовозные нормы) и розничные продажи светлых нефтепродуктов через сеть АЗК UPG, которая насчитывает более 80 комплексов.

UPG также активно развивает нетопливный бизнес на своих объектах, в частности, рестораны под брендом VIVO café.

UPG активно расширяет свою сеть за счет активов группы "Приват". 27 ноября компания получила разрешение от АМКУ на покупку 16 автозаправочных станций.

20 ноября АМКУ разрешил UPG арендовать еще 15 "приватовских" заправок и купить еще 10.