UPG отримала контроль над 65 заправками ANP та "Авіас"

Антимонопольний комітет (АМКУ) розглянув 65 заяв “Укрпалетсистем” (UPG) на оренду АЗС ANP і “Авіас” та надав відповідні дозволи компанії на контроль над заправками.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМКУ.

АМКУ схвалив оренду 65 АЗС

Рішення було ухвалене 26 лютого 2026 року, повідомляється в порядку денному засідання АМКУ.

Дозвіл стосується АЗС низки компаній, кінцевим бенефіціарним власником більшості з яких є Юрій Кіперман, батько Михайла Кіпермана. Раніше ці станції працювали під брендами ANP та "Авіас.

Серед заправок, що переходять під контроль "Укрпалетсистем – "Сіріус Голд", "Сорелла Оіл", "Ньюпорт Холдінг", "Текіла Голд", "Корсо Таун", "Перспектива Про", "Лідер Фінанс", "Нафтапрайм", "Вертікс-Молл", "Жасмі-Трейд", "Енджел Кепітал", "Альбіленд", "Екотрейд Компані", "Айлонг Еволюшн", "Скай Проект" та "Лайк Інвест".

Розширення мережі UPG

Нагадаємо, у грудні 2025 року АМКУ надав дозвіл компанії "Укрпалетсистем", оператору мережі UPG, на оренду ще двадцяти трьох автозаправних комплексів.

Найбільшу кількість об'єктів - вісім АЗС - "Укрпалетсистем" орендує у компанії "Тарос Груп". Також в списку фігурують активи компаній "Вертікс-Молл", "Альбіленд", "Жасмі Трейд" (по три АЗС у кожної), а також "Скай Проект", "Лайк Інвест" та "Текіла Голд" (по дві АЗС).

Раніше "Укрпалетсистем" вже отримала дозволи АМКУ на оренду сумарно 398 заправок, що працювали під брендами ANP та "Авіас". Крім того, ТОВ "Юпіджі" отримало дозвіл на купівлю ще 26 АЗС цих мереж. Таким чином, компанія вже контролює 447 заправок, які раніше належали до мереж ANP та "Авіас".

Це робить "Укрпалетсистем" другою за розміром мережею АЗС в Україні після "Укрнафти", яка управляє 665 автозаправними станціями.

Про UPG

Діяльність "Укрпалетсистем" охоплює два основних напрями: гуртові (бензовозні норми) й роздрібні продажі світлих нафтопродуктів через мережу АЗК UPG, яка нараховує понад 80 комплексів.

UPG також активно розвиває непаливний бізнес на своїх об’єктах, зокрема ресторани під брендом VIVO café.

UPG активно розширює свою мережу за рахунок активів групи "Приват". 27 листопада компанія отримала дозвіл від АМКУ на придбання 16 автозаправних станцій.

20 листопада АМКУ дозволив UPG орендувати ще 15 "приватівських" заправок і купити ще 10.