UPG получила разрешение на аренду 27 автозаправочных станций ANP и "Авиас" - решение АМКУ

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании "Укрпаллетсистем" (UPG) на аренду 27 автозаправочных станций, принадлежащих ряду компаний, связанных с бизнесменом Юрием Киперманом. АЗС, ранее работавшие под брендами ANP и "Авиас", теперь станут частью активов UPG.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

АМКУ одобрил аренду 27 АЗС

Согласно решению комитета, предоставленному 29 января 2026 года, "Укрпалетсистем" может приобретать контроль над активами в виде АЗС, ранее работавших под брендами ANP и "Авиас".

По материалам АМКУ, разрешение предоставлено по аренде АЗС, принадлежащих следующим компаниям:

ООО "Евротрейд Экспо" – 7 объектов;

ООО "Текила Голд" – 5 объектов;

ООО "Корсо Таун" – 4 объекта;

ООО "Лайк Инвест" – 3 объекта;

ООО "Перспектива О" – 3 объекта;

ООО "Сорелла Оил" – 3 объекта;

ООО "Сириус Голд" – 2 объекта.

Конечным бенефициаром большинства этих компаний является Юрий Киперман, известный бизнесмен и отец Михаила Кипермана, подтверждающий данные из реестра YouControl.

Расширение сети UPG

Напомним, в декабре 2025 года АМКУ предоставил разрешение компании "Укрпалетсистем", оператору сети UPG, на аренду еще двадцати трех автозаправочных комплексов.

Наибольшее количество объектов – восемь АЗС – "Укрпаллетсистем" арендует у компании "Тарос Групп". Также в списке фигурируют активы компаний "Вертикс-Молл", "Альбиленд", "Жасми Трейд" (по три АЗС в каждой), а также "Скай Проект", "Лайк Инвест" и "Текила Голд" (по две АЗС).

Ранее "Укрпаллетсистемы" уже получили разрешения АМКУ на аренду суммарно 398 заправок, работавших под брендами ANP и "Авиас". Кроме того, ООО "Юпиджи" получило разрешение на покупку еще 26 АЗС этих сетей. Таким образом, компания уже контролирует 447 заправок, ранее принадлежавших сетям ANP и "Авиас".

Это делает "Укрпаллетсистем" второй по размеру сетью АЗС в Украине после "Укрнафты", управляющей 665 автозаправочными станциями.

О UPG

Деятельность "Укрпалетсистем" включает два основных направления: оптовые (бензовозные нормы) и розничные продажи светлых нефтепродуктов через сеть АЗК UPG, которая насчитывает более 80 комплексов.

UPG также активно развивает нетопливный бизнес на своих объектах, в частности, рестораны под брендом VIVO café.

UPG активно расширяет свою сеть за счет активов группы "Приват". 27 ноября компания получила разрешение от АМКУ на покупку 16 автозаправочных станций.

20 ноября АМКУ разрешил UPG арендовать еще 15 "приватовских" заправок и купить еще 10.