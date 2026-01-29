UPG отримала дозвіл на оренду 27 автозаправних станцій ANP та "Авіас" - рішення АМКУ

Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії “Укрпалетсистем” (UPG) на оренду 27 автозаправних станцій, що належать ряду компаній, пов'язаних з бізнесменом Юрієм Кіперманом. АЗС, які раніше працювали під брендами ANP та “Авіас”, тепер стануть частиною активів UPG.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМКУ.

АМКУ схвалив оренду 27 АЗС

Згідно з рішенням комітету, наданим 29 січня 2026 року, "Укрпалетсистем" може набувати контролю над активами в вигляді АЗС, які раніше працювали під брендами ANP та "Авіас".

За матеріалами АМКУ, дозвіл надано щодо оренди АЗС, що належать наступним компаніям:

ТОВ "Євротрейд Експо" - 7 об'єктів;

ТОВ "Текіла Голд" - 5 об'єктів;

ТОВ "Корсо Таун" - 4 об'єкти;

ТОВ "Лайк Інвест" - 3 об'єкти;

ТОВ "Перспектива Про" - 3 об'єкти;

ТОВ "Сорелла Оіл" - 3 об'єкти;

ТОВ "Сіріус Голд" - 2 об'єкти.

Кінцевим бенефіціаром більшості цих компаній є Юрій Кіперман, відомий бізнесмен і батько Михайла Кіпермана, що підтверджують дані з реєстру YouControl.

Розширення мережі UPG

Нагадаємо, у грудні 2025 року АМКУ надав дозвіл компанії "Укрпалетсистем", оператору мережі UPG, на оренду ще двадцяти трьох автозаправних комплексів.

Найбільшу кількість об'єктів - вісім АЗС - "Укрпалетсистем" орендує у компанії "Тарос Груп". Також в списку фігурують активи компаній "Вертікс-Молл", "Альбіленд", "Жасмі Трейд" (по три АЗС у кожної), а також "Скай Проект", "Лайк Інвест" та "Текіла Голд" (по дві АЗС).

Раніше "Укрпалетсистем" вже отримала дозволи АМКУ на оренду сумарно 398 заправок, що працювали під брендами ANP та "Авіас". Крім того, ТОВ "Юпіджі" отримало дозвіл на купівлю ще 26 АЗС цих мереж. Таким чином, компанія вже контролює 447 заправок, які раніше належали до мереж ANP та "Авіас".

Це робить "Укрпалетсистем" другою за розміром мережею АЗС в Україні після "Укрнафти", яка управляє 665 автозаправними станціями.

Про UPG

Діяльність "Укрпалетсистем" охоплює два основних напрями: гуртові (бензовозні норми) й роздрібні продажі світлих нафтопродуктів через мережу АЗК UPG, яка нараховує понад 80 комплексів.

UPG також активно розвиває непаливний бізнес на своїх об’єктах, зокрема ресторани під брендом VIVO café.

UPG активно розширює свою мережу за рахунок активів групи "Приват". 27 листопада компанія отримала дозвіл від АМКУ на придбання 16 автозаправних станцій.

20 листопада АМКУ дозволив UPG орендувати ще 15 "приватівських" заправок і купити ще 10.