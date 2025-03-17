Управление маршрутами: ОВА присоединится к электронному кабинету перевозчика

Областные военные администрации (ОВА) получат возможность использовать электронный кабинет перевозчика, в частности, для организации конкурсов на межобластные автобусные маршруты.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Об изменениях в сфере внутренних перевозок

Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач провел встречу с профильными заместителями глав областных военных администраций, где обсудили основные изменения в сфере внутренних пассажирских перевозок. Речь идет о реализации уже утвержденных инициатив и запланированных на этот год проектов в этой области.

Среди них:

упрощение проведения конкурса на внутренние маршруты благодаря цифровизации процедуры;

доступный порядок открытия новых маршрутов;

цифровизация разрешений на перевозку;

наполнение реестра автобусных маршрутов;

использование Перечня автостанций в организации перевозок и другие вопросы.

Приоритеты на 2025 год

В этом году основными приоритетами является полная цифровизация процесса конкурса и создание возможности открывать новые маршруты. Это важно не только для перевозчиков и государства, поскольку процедура открытия маршрутов оказывает непосредственное влияние на качество транспортного сообщения в регионах. Чем проще и доступнее процедура, тем быстрее можно обеспечить транспортное сообщение для граждан.

Кроме ускорения процедуры важно сохранить антикоррупционные предохранители и минимизировать риски злоупотреблений во время проведения конкурсов, что достигается благодаря цифровизации. Не менее важен комфорт пассажиров во время поездки. Согласно недавним изменениям в законодательство, организаторы конкурсов на перевозку должны проверять класс комфортности автобусов, предоставляемых для обслуживания маршрутов, отметил Деркач.

Минразвития скоро начнет проводить конкурсы на межобластные маршруты через электронный кабинет перевозчика. Впоследствии система будет масштабирована для областных военных администраций.

Минразвития готовит профильные акты для открытия новых межобластных автобусных маршрутов, поскольку с 2015 года не было введено ни одного нового маршрута. Это изменит ситуацию, в частности, в процессе проведения конкурсов.

О цифровизации

Напомним, в городском приложении "Киев Цифровой" появились автоматические уведомления о просроченных штрафах и открытых производствах.

В Украине началась модернизация системы автоматической фиксации габаритно-весового контроля транспортных средств. Благодаря новейшим технологиям, процесс станет полностью автоматизированным, минимизируя влияние человеческого фактора и делая систему прозрачной.

Отметим, что с 20 февраля международным перевозчикам пассажиров доступны функции открытия, продления и внесения изменений в международные маршруты в онлайн-кабинете перевозчика.